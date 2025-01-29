Buca Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Deprem Tatbikatı Gerçekleştirdi

Güncel

(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nin (BUCAKUT) deprem tatbikatına katıldı. Düzenli olarak yapılan tatbikatlar sayesinde ekibin her türlü olası afete hazır olduğunu belirten Başkan Görkem Duman, "Çok kıymetli bir iş yapan BUCAKUT ile ne kadar gurur duyulsa azdır" dedi.

BUCAKUT, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) deprem tatbikatı yaptı. Tatbikata Belediye Başkanı Görkem Duman da katıldı. AFAD ile yapılan iş ve güç birliklerinin çok kıymetli olduğunu dile getiren Başkan Görkem Duman, "Ülkemiz deprem hattında. O yüzden burada her ay tatbikatları yapmamız güncel kalmamızı sağlıyor. Sadece deprem de değil, yazın birçok yangın oluştu. BUCAKUT ekibimiz orada yangına müdahale etti. 6 Şubat'taki depremde birçok ilde gidip, çalışmalar yapıp birçok canı da kurtardılar. Biz burada felaketin başımıza gelmediği günlerde felakete hazırlanıyoruz. Gerçekten o kadar kıymetli bir iş yapıyoruz ki burada sizlerle ne kadar çok gurur duyulsa azdır" diye konuştu.

"Hepsinde beraber sahada, omuz omuzaydık"

AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci ise "6 Şubat depremi bize gösterdi ki ne kadar çok ekipmanınız olursa olsun, daha fazlasına ihtiyaç duyacağınız durumlar da olabiliyormuş. Yaz boyu çeşitli afetler yaşadık, yangınlar yaşadık. Hepsinde beraber sahada, omuz omuzaydık. Oralarda verdikleri destekler de son derece kıymetli" dedi.