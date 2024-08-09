Buca Belediyesi Buca Bardacığı'nı Tanıtacak

Güncel

(İZMİR)- Buca Belediyesi, ilçenin en önemli tarımsal ürünlerinden Buca Bardacığı'nın tanıtımı için 11 Ağustos Pazar günü etkinlik düzenleyecek. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Gölet Rekreasyon Alanı'nda düzenleyeceğiz etkinliğe tüm İzmirlileri bekliyoruz" dedi.

İzmir'in merkezinde en fazla tarımsal araziye sahip olan Buca'da, kentin tarımsal değerlerinden biri olan bardacık için tanıtım etkinliği gerçekleştirilecek. Buca Belediyesi'nin 11 Ağustos Pazar günü saat 14.00'te düzenleyeceği etkinlik, Gölet Rekreasyon Alanı'nda yapılacak. Üretici ile tüketicinin bir araya geleceği etkinlikte, katılımcılar eşsiz Buca Bardacığı'nı tatma fırsatı bulacak.

"Hak ettiği yere taşıyacağız"

Etkinliğe tüm İzmirlileri davet eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bardacık, Buca'mızın bereketli topraklarında yetişen, geçmişi onlarca yıl öncesine dayanan bir tarım ürünüdür. Bu kıymetli meyve, hem lezzetiyle hem de sağlığa olan faydalarıyla büyük ilgi görmektedir. Bizler, Buca Belediyesi olarak, bu değerin farkındayız ve Buca Bardacığı'nı hak ettiği yere taşımak için çalışacağız" dedi.