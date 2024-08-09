Buca Belediyesi Buca Bardacığı'nı Tanıtacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Buca Belediyesi Buca Bardacığı'nı Tanıtacak

Buca Belediyesi, Buca Bardacığı'nın tanıtımı için etkinlik düzenleyecek. Etkinlikte katılımcılar Buca Bardacığı'nı tatma fırsatı bulacak.

09.08.2024 11:38  Güncelleme: 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Buca Belediyesi, ilçenin en önemli tarımsal ürünlerinden Buca Bardacığı'nın tanıtımı için 11 Ağustos Pazar günü etkinlik düzenleyecek. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Gölet Rekreasyon Alanı'nda düzenleyeceğiz etkinliğe tüm İzmirlileri bekliyoruz" dedi.

İzmir'in merkezinde en fazla tarımsal araziye sahip olan Buca'da, kentin tarımsal değerlerinden biri olan bardacık için tanıtım etkinliği gerçekleştirilecek. Buca Belediyesi'nin 11 Ağustos Pazar günü saat 14.00'te düzenleyeceği etkinlik, Gölet Rekreasyon Alanı'nda yapılacak. Üretici ile tüketicinin bir araya geleceği etkinlikte, katılımcılar eşsiz Buca Bardacığı'nı tatma fırsatı bulacak.

"Hak ettiği yere taşıyacağız"

Etkinliğe tüm İzmirlileri davet eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bardacık, Buca'mızın bereketli topraklarında yetişen, geçmişi onlarca yıl öncesine dayanan bir tarım ürünüdür. Bu kıymetli meyve, hem lezzetiyle hem de sağlığa olan faydalarıyla büyük ilgi görmektedir. Bizler, Buca Belediyesi olarak, bu değerin farkındayız ve Buca Bardacığı'nı hak ettiği yere taşımak için çalışacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Buca, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediyesi Buca Bardacığı'nı Tanıtacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
11:43 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:36 Medyaradar adalet bekliyor Medyaradar adalet bekliyor
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:16:12. #1.12#
SON DAKİKA: Buca Belediyesi Buca Bardacığı'nı Tanıtacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement