Buca Belediyesi Dünya İklim Günü'nde fidan dikim etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Buca Belediyesi Dünya İklim Günü'nde fidan dikim etkinliği düzenledi

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Dünya İklim Günü'nde Buca Belediyesi Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören öğrencilerle fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Çağın en büyük sorununun iklim krizi olduğunu belirten Başkan Duman, 'Bu nedenle ilçemizde bulduğumuz her atıl alanı yeşillendirmeye çalışıyoruz. Daha yeşil bir Buca için çalışıyoruz' dedi.

16.05.2024 12:45
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(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Dünya İklim Günü'nde Buca Belediyesi Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören öğrencilerle fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Çağın en büyük sorununun iklim krizi olduğunu belirten Başkan Duman, "Bu nedenle ilçemizde bulduğumuz her atıl alanı yeşillendirmeye çalışıyoruz. Daha yeşil bir Buca için çalışıyoruz" dedi.

Buca Belediyesi, Dünya İklim Günü'nde farkındalık yaratan bir çalışmaya imza attı. Buca Belediyesi Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören öğrencilere doğa sevgisi aşılamak adına fidan dikim etkinliği düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da katıldığı etkinlikte çocuklar kendi elleriyle fidanları toprakla buluşturdu, can sularını verdi.

"DİLEĞİM EVLATLARIMIZIN DA DİKTİĞİMİZ FİDANLAR GİBİ ÇEVRE VE DOĞA SEVGİSİ İLE BÜYÜMELERİ"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, çağımızın en büyük sorununun iklim krizi olduğuna dikkat çekerek, "Biz yerel yönetimlere bu konuda çok büyük iş düştüğünün farkındayız. Bu nedenle ilçemizde bulduğumuz her atıl alanı yeşillendirmeye çalışıyoruz. Parklarımızda, caddelerimizde bulduğumuz her boş alanda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Daha yeşil bir Buca için çalışıyoruz. Özellikle geleceğin yetişkinleri sevgili çocuklarımızın bu konuda bilinçli bireyler olarak yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kurumumuza bağlı eğitim merkezlerinde çocuklarımızın bilinçlenmesi için etkinlikler yapıp eğitimler düzenliyoruz. Bugün burada çocuklarımızla olmaktan çok mutluyuz. Dileğim, tıpkı diktiğimiz fidanlar gibi güzel evlatlarımızın da çevre ve doğa sevgisi ile büyümeleri" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi Dünya İklim Günü'nde fidan dikim etkinliği düzenledi - Son Dakika

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