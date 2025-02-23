Buca Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Eğitimleriyle Geleceği Korumayı Hedefliyor

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(İZMİR) - Buca Belediyesi, sürdürülebilir bir çevre çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki okullarda "iklim değişikliği ve sıfır atık" eğitimleri veriyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, geleceği korumanın herkesin ortak sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Buca Belediyesi, okullardaki iklim değişikliği ve sıfır atık eğitimlerine devam ediyor. Eğitimler sonrasında "Her Güne Bir Atık" kampanyası çerçevesinde, öğrencilerin evlerinden getirdiği atık malzemeler toplanıyor. Böylece gelecek nesillerde çevre bilinci oluşturulurken ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor. Çalışmalar kapsamında son olarak Buca Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Buca Belediyesi çevre mühendisleri tarafından gençlere aydınlatıcı bilgiler verildi.

"Üzerimize düşeni yapıyoruz"

Çevresel sürdürülebilirliğin bulunduğumuz çağda çok önemli bir kavram olduğunu ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Geleceğimizi korumak, doğaya ve yaşama sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğu. İklim krizi ve çevre kirliliği, artık görmezden gelemeyeceğimiz küresel sorunlar haline geldi. Biz de Buca Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyor, çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçlendirerek farkındalık yaratıyoruz. Bugün attığımız her adım, yarın nasıl bir dünyada yaşayacağımızı belirleyecek. Bizler doğaya ne verirsek, doğa da bize onu geri verecek. Buca'da çevre dostu projelerimizle sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.