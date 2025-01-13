Buca Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu Açıyor

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(İZMİR) - Buca Belediyesi Başkanı Görkem Duman, Yıldız Mahallesi'nde 280 kişilik kız öğrenci yurdu açmaya hazırlandıklarını müjdeledi.

Buca Belediyesi, barınma sorunu yaşayan gençlerin bu sorununa bir nebze olsun çare olmak amacıyla 280 kişilik kız öğrenci yurdu açmaya hazırlanıyor. Mutfak, kütüphane, hobi ve bilgisayar odaları ile öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan beş katlı yurt binası Yıldız Mahallesi'nde yer alacak. Tam güvenlikli tesisin teras katında ise öğrencilerin keyifle zaman geçirecekleri dinlenme alanları bulunacak.

"Devlet yurtlarında kapasite sorunu olduğunu biliyoruz"

İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar altında öğrenciler için barınmanın önemli bir sorun olduğunu ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Buca'ya şehir dışından üniversite öğrenimi için gelen gençlerimize ev konforunda hizmet verecek bir tesisi açmaya hazırlanıyoruz. Ülkemizde genel anlamda yaşanan bir barınma sorunu var. Şehir dışına üniversite öğrenimi için giden öğrenciler ise bu durumu bilfiil yaşıyorlar. Devlet yurtlarında kapasite sorunu olduğunu biliyoruz. Özel yurtlar ise aşırı pahalı. Barınma ihtiyacı temel haklardan biridir. Devletin bu hizmeti veremediği durumlarda kötü niyetli kişi veya kurumların var olduğuna hep beraber şahit oluyoruz. Buca Belediyesi olarak, tüm bu sıkıntıların önüne geçebilmek, yaşamlarının en özel günlerinde genç arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.