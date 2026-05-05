Buca Belediyesi'nde Memurlar Eylemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buca Belediyesi'nde Memurlar Eylemde

Buca Belediyesi\'nde Memurlar Eylemde
05.05.2026 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca'da 300 memur, sözleşme hakları için 10 Nisan'dan itibaren eylemlerine devam ediyor.

İZMİR'in Buca Belediyesi'ndeki yaklaşık 300 memur, 7 aylık geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını, arazi tazminatlarını alamadıkları ve verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle 10 Nisan itibarıyla belirli aralıklarla sürdürdüğü eyleme bugün de devam etti. Memurlar adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, "Haklarımızı söke söke alana kadar meydanlarda, iş yerlerinde ve her platformda mücadelemizi büyüteceğiz" dedi.

Buca Belediyesi'nde yaklaşık 300 memur, 7 aylık geriye dönük TİS haklarını, arazi tazminatlarını alamadıkları ve verilen sözlerin tutulmadığı için 10 Nisan itibarıyla belirli aralıklarla sürdürdüğü eyleme bugün de devam etti. Bina önünde bir araya gelen memurlar adına basın açıklaması yapan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, "Bugün burada sadece rakamları konuşmak için değil, çiğnenen bir hukuku savunmak, yok sayılan irademize sahip çıkmak ve gasbedilen emeğimizin hesabını sormak için toplandık. Kamu emekçileri olarak buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Sabır taşı çatlamış, artık mücadele konuşmaya başlamıştır. Gasbedilen alacaklarımız derhal ödenmelidir" dedi.

'EMEĞİMİZ DEĞERSİZLEŞTİRİLİYOR'

"Aylardır 'sabredin' denilerek oyalanıyoruz" diyen Hükenek, şöyle devam etti:

"Biz beklerken hayat her geçen gün daha da pahalılaşıyor, alım gücümüz eriyor, emeğimiz değersizleştiriliyor. Şurası çok net anlaşılmalıdır. Toplu İş Sözleşmesi'nden doğan 7 aylık alacağımızın ödenmemesi bir 'idari gecikme' değil, açık bir hak ihlalidir. Bu, emekçinin alın terine ve evine götüreceği ekmeğine doğrudan müdahale etmektir. Kazanılmış haklar 'sınıra çekme' adı altında yok edilemez. 30 Mart 2026 tarihinde taraflarca imza altına alınan Toplu İş Sözleşmesi, bugün 'sınıra çekme' kılıfıyla fiilen ortadan kaldırılmak istenmektedir. Yıllardır büyük bedeller ödeyerek, meydanlarda mücadele ederek kazandığımız hakların, bir masa başında budanmasına izin vermeyeceğiz."

'MÜCADELEMİZİ BÜYÜTECEĞİZ'

'Sözleşme Hukuku'na göre hiç kimsenin kendi keyfi kararlarıyla bir sözleşmeyi daraltamayacağını belirten Hükenek, "Emekçinin kazanımlarını geriye götüremez. Bizler, ara formülleri, geçici çözümleri ve 'sınıra çekme' dayatmalarını asla kabul etmiyoruz. Haklarımızı söke söke alana kadar meydanlarda, iş yerlerinde ve her platformda mücadelemizi büyüteceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediyesi'nde Memurlar Eylemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:10:49. #7.13#
SON DAKİKA: Buca Belediyesi'nde Memurlar Eylemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.