Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buca Belediyesi'nde Memurlar İş Bıraktı

15.04.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca Belediyesi memurları, 7 aydır ödenmeyen hakları için iş bırakma eylemi başlattı.

İZMİR'de Buca Belediyesi'nde görevli memurlar, 7 aydır toplu iş sözleşmesi (TİS) hakları ve arazi tazminatlarının ödenmediğini gerekçe göstererek iş bırakma eylemine başladı.

Buca Belediyesi'nde memurlar, 7 aylık geriye dönük TİS haklarını, arazi tazminatlarını alamadıkları ve verilen sözlerin tutulmadığını belirtip, bugün iş bırakma eylemine başladı. Tüm Yerel Sen İzmir 2 No'lu Şube ve Birlik Yerel-Sen'e bağlı memurlar bina önünde bir araya geldi. Memurlar adına konuşan Tüm Yerel Sen, İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar, "Bugün Buca, Bayraklı ve Karşıyaka belediyemizde mücadele ile kazanılmış haklarımıza yasal çekme veya ödenmeyen sosyal dengelerin sıfıra indirilmesi gibi durumlarla karşı karşıyayız. Buca Belediyemizde toplu sözleşme imzalanmasına rağmen ve 7 aydır Sosyal Denge Sözleşmesi'nden olan haklarını alamayan memur emekçileri vardır. 2 seneden itibaren arazi tazminatları, eğitim yardımları ve performans paraları ödenmemektedir. Her emekçinin bıçak kemiğe dayandığı, elektrik suyunu ödeyemez durumlara geldiği haller olmuştur" dedi.

'İZMİR GENELİNDE YAYMAYI PLANLIYORUZ'

İdareye tepki göstermek için demokratik sosyal haklarını kullandıklarını dile getiren Bekar, "Dün idareyle bir görüşme gerçekleştirdik. Hala bizleri öteleme, halen 'Şu gün yatıracağım, bugün yatıracağım' gibi cümleler kuruldu. Tüm Yerel-Sen olarak elimize, cebimize herhangi bir ödeme girmeden bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz ve bu mücadelemizi İzmir genelinde yaymayı da planlıyoruz. Çünkü bu sadece Buca'nın kanayan yarası değil. Bu yara Bayraklı'nın, Narlıdere'nin, Karşıyaka'nın yarası. Şu an Bayraklı Belediyesi'nde ve Karşıyaka Belediyesi'nde bütün sendikalarla birlikte ortak eylemlerimiz de halen devam ediyor" diye konuştu.

'BU SORUN BİTENE KADAR MÜCADELE DEVAM EDECEK'

Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat da "Dün akşam Buca Belediyesi Başkanı talimatıyla burada da bir yasal süreç söz konusu oldu. Şunu soruyoruz; 2024, 2025 yılından memurlarımızın alacakları var. Verdiğiniz sözler var. Çalışanların ayda 10 milyon TL bile tutmayan parasını ödemiyorsunuz. Buca Belediyesi, bu sorun bitene kadar her hafta pazartesi, çarşamba, cuma günleri iş bırakmaya devam edecektir. Memurlar olmazsa para gelmez. Memurlar olmazsa ihale yapılmaz. Memurlar olmazsa burada hiçbir iş yürümez" dedi.

Kaynak: DHA

Buca Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 17:44:59. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.