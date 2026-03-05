Buca'da Çocuklar "Okuyan Bir Gelecek" Projesiyle Okuma Sevgisi Kazanıyor - Son Dakika
Buca'da Çocuklar "Okuyan Bir Gelecek" Projesiyle Okuma Sevgisi Kazanıyor

05.03.2026 11:41  Güncelleme: 12:22
Buca Belediyesi, AÇEV iş birliği ile 'Okuyan Bir Gelecek' projesini başlatarak çocuklara kitap sevgisi aşılamayı ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor. Proje kapsamında 5-7 yaş arasındaki çocuklara okuma etkinlikleri düzenleniyor ve her çocuğa kendi evinde ilk kütüphanesini kurma fırsatı sunuluyor.

(İZMİR) - Buca Belediyesi, AÇEV iş birliği ile hayata geçirdiği "Okuyan Bir Gelecek" projesini Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezlerinde sürdürüyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, amaçlarının çocuklara hayat boyu eşlik edecek bir okuma kültürü kazandırmak olduğunu ifade etti.

Buca Belediyesi'nin, çocuklara erken yaşta kitap sevgisi aşılamak ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle hayata geçirdiği "Okuyan Bir Gelecek" projesi devam ediyor. Geçen sene başlayan çalışma kapsamında Buca Belediyesi Kozağaç ve Gediz Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri'nde çocuklara yönelik okuma etkinlikleri gerçekleştirildi. Program ile 5-7 yaş arası çocukların kelime dağarcığının geliştirilmesi ve okul öncesi dönemde bilişsel becerilerinin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında okuma grupları oluşturularak her hafta farklı bir çocuk kitabı okunuyor. 10 haftalık sürecin sonunda, okunan tüm kitaplar çocuklara hediye edilerek her çocuğun kendi evinde ilk kütüphanesini kurması sağlanıyor.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, amaçlarının çocukların hayal dünyalarını zenginleştirerek hayat boyu eşlik edecek bir okuma kültürü kazandırmak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"AÇEV iş birliğiyle yürüttüğümüz bu projeyi Kozağaç ve Gediz'deki merkezlerimize de taşıyarak daha çok evladımıza ulaştık. Amacımız, çocuklarımıza sadece kitap sevgisi kazandırmak değil on haftanın sonunda her çocuğumuzun evinde kendi kütüphanesini kurmasını sağlayarak kitapla olan bağlarını kalıcı hale getirmek. Ailelerimizi de bu sürece dahil ederek, okuyan ve sorgulayan bir neslin temellerini hep birlikte atıyoruz."

Buca Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi tarafından yürütülen projenin en kritik ayaklarından birini ise aile eğitimleri oluşturuyor. Düzenlenen seminerlerde ailelere; çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırma yöntemleri, yaşa uygun doğru kitap seçimi, erken çocukluk döneminde okuma kültürünün önemi gibi konularda uzmanlar tarafından bilgi aktarılıyor.

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

