Buca'nın Çınar Anaokulları Daha Fazla Miniğe Kapılarını Açıyor

29.01.2026 10:54  Güncelleme: 12:02
Buca Belediyesi, Çınar Anaokulları'ndaki öğrenci sayısını artırarak daha fazla aileye ulaşmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Görkem Duman, çocukların eğitim hayatında iyi bir başlangıç yapmaları için yatırım yaptıklarını belirtti.

(İZMİR) - Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, Çınar Anaokulları'ndaki öğrenci sayısını artırarak daha fazla aileye ve çocuğa ulaşacak. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman,  "Hedefimiz daha fazla çocuğumuza hizmet vererek eğitim hayatında hak ettikleri iyi bir başlangıç sunmak" diye konuştu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, ailelerin okul öncesi dönemdeki eğitim masraflarını hafifleten Çınar Anaokulları'nda kapasite artışı gerçekleştirecek. Bu yıl 264 olan öğrenci sayısını yeni sınıfların açılması ile gelecek dönem 400'e çıkarmayı hedefleyen belediye, böylelikle daha çok çocuğun hayatına dokunacak, daha fazla ailenin eğitim bütçesine katkı sunacak.

Hizmet anlayışlarının temelinde insan ve özellikle fırsat eşitliğine daha çok ihtiyacı olan çocuklar olduğunu ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri bu alanda kendimize bir hedef belirlemiştik. Olabildiğince daha çok çocuğumuza ulaşacak, onların gerek eğitim hayatında gerek sanatta gerek sporda iyi şartlarda yetişmesini sağlamak. Biz biliyoruz ki çocuklarımıza yaptığımız yatırım ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu nedenle okul öncesi eğitim alanındaki yatırımlarımızı önemsiyoruz" diye konuştu.

Başkan Dumanla birlikte müfredat güçlendirildi

Çınar Anaokulları'nda, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın göreve gelmesi ile birlikte çocukların gelişen dünyaya uyum sağlayabilmesi amacıyla müfredat yenilendi ve geliştirildi. Bu kapsamda, anaokullarında İngilizce ders saatleri artırıldı; çocukların hem eğlenip hem de öğrenmesinin önünü açacak kulüp çalışmalarına başlandı. Drama, jimnastik, robotik kodlama, neşeli bilimler, halk oyunları gibi derslerle çok yönlü bir eğitim sağlandı.

3-6 yaş grubu yararlanıyor

Buca Belediyesi iştiraki BUCAMAR'a bağlı olarak faaliyet gösteren Vali Rahmi Bey, Betontaş ve Çamlıkule Çınar Anaokulları,  3-6 yaş grubu miniklere hizmet veriyor. Sınıf ve branş öğretmenleri ile birlikte bu sene toplamda 45 uzman eğitmenin yer aldığı okullarda, gelecek yıl öğretmen sayısı da artırılarak 60'a çıkarılacak. Anaokullarında dersler her yaş grubuna uygun eğitim setleri ile gerçekleştirilirken "Neşeli Bilimler" dersi ile çocukların deney yaparak öğrenmesi sağlanıyor. Belediyeden yapılan açıklamada, 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi için yeni öğrenci kayıtlarının nisan ayı itibarı ile başlayacağı bilgisi verildi.

Kaynak: ANKA

