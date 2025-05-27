Buca Belediyesi'nden Fide Dikim Töreniyle Dayanışma Mesajı

(İZMİR)- Buca Belediyesi, Söğüt mevkisinde bulunan ve Kent Lokantalarına destek amacıyla üretim yapılan seraya yönelik sabotaj girişimine karşı birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla toplu fide dikimi gerçekleştirecek.

Dikim töreni, 28 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'da Kaynaklar'da yer alan Tarımsal Üretim Merkezi'nde yapılacak. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, tüm vatandaşları fide dikimine katılmaya ve bu anlamlı dayanışmaya destek vermeye çağırdı.

Başkan Duman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Seramıza yönelik sabotaj girişimine karşı hep birlikte umut ekeceğiz. Bu dayanışmaya ortak olun, el birliğiyle seramızı yeniden yeşertelim. Karşımızda ne kadar büyük kötülük olursa olsun, biz halkımız ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bildiğimiz doğru yoldan asla vazgeçmeyeceğiz."

Buca Belediyesi'nden yapılan açıklamada, fide dikim törenine katılmak isteyen vatandaşlar için Buca Belediyesi önü ve Hasanağa Bahçesi'nden saat 09.00'da araç kaldırılacağı belirtildi.