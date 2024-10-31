Buca Belediyesi'nden İklim Değişikliği Paneli - Son Dakika
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Buca Belediyesi'nden İklim Değişikliği Paneli

Buca Belediyesi tarafından düzenlenen 'İklim Değişikliği' panelinde, yerel yönetimlerin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) süreci ele alındı. Ülke genelinde iklim nötrlüğüne ulaşmak için gerekli adımlar ve zorluklar masaya yatırıldı.

31.10.2024 11:34  Güncelleme: 12:36
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(İZMİR)- Buca Belediyesi'nin düzenlediği "İklim Değişikliği" panelinde, yerel yönetimlerde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) süreci, yakalanan fırsatlar ve zorluklar masaya yatırıldı.

Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla güçlü adımlar atan Buca Belediyesi, yürütücüsü olduğu İklim Değişikliği Mücadelesinde Biz de Varız Projesi kapsamında "İklim Değişikliği" paneli gerçekleştirdi. Meclis Salonu'nda düzenlenen panelde, Doç. Dr. Mete Çubukçu, Doç. Dr. Hasan Sarptaş, Stuttgart Belediyesi'nden Dr. Annegret Warth, YUVA Derneği Başkanı Erdem Vardar, Gaziemir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden Çevre Mühendisi Gülcan Özhan konuşmacı olarak yer aldı. Buca Belediyesi Ar-Ge Müdürü Özkan Kalmaz ise proje kapsamında hayata geçirdikleri çalışmaları içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Stuttgart Belediyesi Proje Koordinatörü Dr. Annegret Warth, Stuttgart Belediyesi olarak 2035 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmak istediklerini belirterek, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde eğitimlerin gerekli olduğuna inandıklarını ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Üç yıl gibi çok yakın bir zamanda her ilin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) olmasının zorunluluk haline getirileceğini belirten Doç. Dr. Mete Çubukçu, bu süreçte gönüllülük esasına göre çalışmalarını önceden hayata geçirmiş olan belediyelerin bir adım önde olacaklarını ifade etti. Doç. Dr. Hasan Sarptaş ise belediyelere SECAP sürecinde rehber olması amacıyla hayata geçirilen SECAP Mentör adlı uygulama hakkında bilgi verdi. YUVA Derneği Başkanı Erdem Vardar, iklim çalışmalarına vatandaşları da dahil edecek bir süreci aktarırken Gaziemir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden Çevre Mühendisi Gülcan Özhan da, belediye olarak iklim değişikliği, sıfır atık, sürdürülebilir enerji alanında yaptıkları çalışmaları anlattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi'nden İklim Değişikliği Paneli - Son Dakika

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