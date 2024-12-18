Buca Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Spor Kursları - Son Dakika
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Buca Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Spor Kursları

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Buca Belediyesi, kadınlar için düzenlediği ücretsiz pilates, yoga ve zumba kursları ile büyük ilgi görüyor. Belediye Başkanı Görkem Duman, sporu herkesin hayatının bir parçası haline getirmek için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

18.12.2024 13:12  Güncelleme: 14:08
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(İZMİR)- Buca Belediyesi'nin kadınlar için ücretsiz olarak gerçekleştirdiği pilates, yoga ve zumba kursları büyük ilgi görüyor. Sağlıklı bir toplum için sporu herkesin hayatının bir parçası haline getirmek istediklerini belirten Belediye Başkanı Görkem Duman, "İlçemizin her köşesinde, elimizden geldiği ölçüde bu gibi spor kurslarımızı çeşitlendirerek açmayı sürdüreceğiz" dedi.

Buca Belediyesi Yıldız Evlendirme Dairesi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilen yoga, zumba ve pilates kursları Bucalı kadınların hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını destekliyor. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 09.00 ila 10.00 saatleri arasında gerçekleştirilen kurslar büyük ilgi görürken Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, bu ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Elimizden geldiği ölçüde bu gibi spor kurslarımızı çeşitlendirerek açmayı sürdüreceğiz"

Kursların Bucalıların hem fiziksel sağlığına hem de sosyal yaşantısına katkı sağladığını belirten Başkan Görkem Duman, "Kurslarımıza gösterilen yoğun ilgi bizi çok mutlu ediyor ve yeni projeler için motive ediyor. Spor yapmak, bedenimizi ve ruhumuzu disipline etmek, sağlığımız için gerçekten çok değerli. Sağlıklı bir toplum için sporu herkesin hayatının bir parçası haline getirmek istiyoruz. Bu nedenle, ilçemizin her köşesinde,  elimizden geldiği ölçüde bu gibi spor kurslarımızı çeşitlendirerek açmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Kendimizi yeni doğmuş gibi hissediyoruz"

Buca Belediyesi'nin açtığı kurslara katılan kadınlar ise güne spor yaparak başlamanın, kendilerine zaman ayırmanın mutluluğunu yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

- Arzu Demir: "Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Buca Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz böyle güzellikleri, bu imkanları bize sunduğu için. Kendimizi yeni doğmuş gibi hissediyoruz."

-Şengül Dereboylu: "Yorgun uyandığım halde buraya gelip yogaya katıldıktan sonra daha zinde oluyorum."

-Ergül Sever: "Çok istediğim bir şeydi. Eve kapalı kalmıştık. Yoganın bu kadar faydalı olduğunu söylüyorlardı ama inanmazdım. Anlatamam, çok güzel."

Kaynak: ANKA

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