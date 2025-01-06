Buca Belediyesi'nden Kadınlara Zumba, Pilates ve Yoga Kursu

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(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin açtığı zumba, pilates ve yoga kurslarına ilçede oturan kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Spor salonlarını tıklım tıklım dolduran kadınlar, bir yandan spor yaparken bir yandan keyifli zaman geçirme fırsatı buldu.

Buca Belediyesi, sağlıklı bir yaşamı teşvik etmek amacıyla farklı yaş grupları için farklı dallarda spor kursları açmaya devam ediyor. Kurslara Bucalılar büyük ilgi gösterirken kadınların en çok rağbet ettiği spor dalları pilates, yoga ve zumba oldu. Buca Belediyesi Yıldız Evlendirme Dairesi Spor Salonu ve Şirinyer Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen derslere katılan kadınlar, sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralarken diğer yandan sosyalleşip keyifli vakit geçiriyor. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri ücretsiz olarak yapılan dersler sabah 09.00 ila 10.00 saatleri arasında alanında uzman hocalar tarafından veriliyor.