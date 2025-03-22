Buca Belediyesi'nden Kent Belleği Sergisi için Bağış Çağrısı - Son Dakika
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Buca Belediyesi'nden Kent Belleği Sergisi için Bağış Çağrısı

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Buca Belediyesi, ilçenin kültürel mirasını sergileyecek olan Kent Belleği Sergisi için vatandaşlardan bağış toplamaya devam ediyor. Başkan Görkem Duman, anı değeri yüksek objelerin toplanması için destek çağrısı yaptı.

22.03.2025 14:47  Güncelleme: 16:52
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(İZMİR) - Buca Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan nesnelerin yer alacağı Kent Belleği Sergisi için bağış toplamayı sürdürüyor. Pembe Köşk'te hayata geçecek sergi için vatandaşlara çağrısını yineleyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Gelin, Buca'mızın geçmişini hep birlikte geleceğe taşıyalım" dedi.

Buca Belediyesi, geçmişe dair hatıralara sahip çıkarak toplumsal birlikteliğin inşasına katkı koyan bir projeye imza attı. Buca'nın tarihi köşklerinden biri olan Pembe Köşk'te can bulacak Kent Belleği Sergisi kapsamında, anı değeri yüksek, Buca'nın tarihine dokunacak objeler toplanmaya başlandı. Yakın zamanda hizmete açılması planlanan sergi için vatandaşlara çağrısını yineleyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Vatandaşlarımızdan anı değeri yüksek, Buca'mızın tarihine dokunacak objelerini bağışlamalarını bekliyoruz. Gelin, Buca'mızın geçmişini hep birlikte geleceğe taşıyalım" diye konuştu.

Buca Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bağışta bulunmak isteyen vatandaşların, Erdem Caddesi numara 92'de bulunan Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne bağışlarını teslim edebilecekleri; 439 10 10 (Dahili 2410) nolu telefon hattını arayarak da detaylı bilgi alabilecekleri açıklandı.

Kaynak: ANKA

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