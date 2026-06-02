Buca Belediyesi'ne Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınanların Sayısı 54'e Yükseldi

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Buca Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 54'e yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Buca Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı arttı.

Belediyeye yönelik dün sabah saatlerinde yapılan operasyonda, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgilere göre, hakkında gözaltı kararı verilen 62 kişiden 50'si gözaltına alınmıştı. Yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınanların sayısı 54'e yükseldi.

Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.