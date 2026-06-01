Buca Belediyesi'ne Operasyon… 62 Kişi Hakkında Gözaltında Kararı

01.06.2026 08:48  Güncelleme: 10:03
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Başkan Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada belediye yöneticileri, teknik personel, iştirak çalışanları ve özel sektör temsilcilerinden oluşan 62 şüpheli bulunuyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Buca Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı.

Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 62 şüphelinin görev dağılımı da netleşti.

Soruşturma dosyasında mevcut ve önceki dönem görev yapan iki belediye başkanının yanı sıra üç belediye başkan yardımcısı ile önceki dönem görev yapan bir ilçe başkanı bulunuyor.

Şüpheliler arasında imar, planlama, sosyal hizmetler, iştirakler ve destek hizmetleri gibi birimlerde görev yapan altı müdür ve müdür vekili, dört birim şefi ve teknik sorumlu ile imar, ruhsat, hakediş ve yapı kullanma süreçlerinde görev alan altı teknik personel de yer alıyor.

Dosyada ayrıca belediye iştiraklerinde görev yapan üç üst düzey yönetici ve muhasebe sorumlusu, altı iştirak çalışanı, beş belediye büro personeli ve idari çalışan ile Kadın ve Aile Hizmetleri başta olmak üzere sosyal birimlerde görev yapan altı personelin bulunduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında iki veri hazırlama ve kontrol işletmeni, iki teknik destek personeli, belediye başkanlığına bağlı iki özel kalem personeli, bir sosyolog ve bir sıfır atık ve iklim müdürü hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.

Belediye dışından ise 16 firma sahibi, müteahhit ve iş insanı ile dört mimar ve teknik danışmanın soruşturmaya dahil edildiği, ayrıca kamu görevlisi olmayan iki kişi hakkında da işlem yürütüldüğü kaydedildi.

Soruşturma belediye içerisindeki idari ve teknik yapılanmanın yanı sıra belediye ile iş yapan özel sektör temsilcilerini de kapsıyor.

Soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda, emniyet ekipleri tarafından belediye binası ve bağlantılı noktalarda işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilere ilişkin son durum da netleşti. Buna göre toplam 62 şüpheliden 50'si gözaltına alınırken, üç şüphelinin başka dosyalar kapsamında cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden dördünün yurt dışında, beşinin ise yurt içinde firari olduğu belirtilirken, haklarında yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Netanyahu: Beyrut’un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
İşte Osimhen’i isteyen takım Çuvalla parayı verip alacaklar
Fenerbahçe milli yıldızı da alıyor Yeni sezonda ortalık resmen yanacak
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
ABD-İran gerilimi tırmanırken Trump’tan şaşırtan sözler
50 bin liraya bilet satan ünlü rapçi Travis Scott sahnede sadece 20 dakika kaldı
