Buca Belediyesi'nin İklim Değişikliği Mücadelesine Almanya'dan Destek Ziyareti

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(İZMİR)- Buca Belediyesi, İklim Değişikliği Mücadelesinde Biz de Varız Proje ekibi, Almanya'nın Stuttgart şehrine ziyaret gerçekleştirdi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, küresel sorunların çözümü için yerel yönetimler tarafına düşen her çabanın, her çalışmanın destekleyicisi olacaklarını söyledi.

Yaşanabilir kentler ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmalar gerçekleştiren Buca Belediyesi, yürütücüsü olduğu "İklim Değişikliği Mücadelesinde Biz de Varız Projesi" kapsamında Almanya'nın Stuttgart şehrine ziyarette bulundu.

Stuttgart'a şehrine yapılan ziyarette Buca Belediye Başkan Yardımcısı Gazi Çırak ve Araştırma-Geliştirme Müdürü Özkan Kalmaz'a projenin paydaşları Tunceli Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gülsen Birgül Ağdemir, Yuva Derneği'nden Erdem Vardar eşlik etti. Ziyarette, Stuttgart Belediyesi Eğitim Başkanı Isabel Fezer, Baden Vürtemberg Eyaleti Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar ve Stuttgart Eyalet Parlamento'sunun ilk kadın Başkanı Muhterem Aras ile verimli görüşmeler sağlandı. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden atık yönetimi konseptine, yenilenebilir enerjiden gönüllü yerel projelere birçok çalışma ve uygulama örnekleri masaya yatırıldı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yaptığı açıklamada üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Projemizde, katılımcı belediyelerin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla uyum içerisinde çalışması hedeflenirken savunmasız yerel halkın, özellikle iklim değişikliğinden en fazla etkilenen çocuk, genç ve kadınların farkındalığını artıracak faaliyetler gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Yaşanan iklim krizinin etkilerini yalnızca kutuplarda değil maalesef artık kendi coğrafyamızda da her geçen gün daha fazla görüyoruz. Bu nedenle tüm paydaşlarımızla beraber el ele vererek iklim eylem planlarını uygulamaya şimdiden başlıyoruz. Bu mücadelede bize düşen ne ise yerine getirmeye hazırız."