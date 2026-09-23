Buca Belediyesi okul kantinlerindeki hijyen ve gıda güvenliği denetimlerini artırdı

(İZMİR) - Buca Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte ilçe genelindeki okul kantinlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimlerini artırdı. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, denetimlerin amacının ceza kesmek değil, standartları en üst seviyede tutarak güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamı oluşturmak olduğunu açıkladı.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okullarda faaliyet gösteren kantinlerde kapsamlı bir denetim çalışması başlattı. Çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda beslenmesini hedefleyen ekipler, kantinleri dört temel başlık altında titizlikle inceledi. Denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı tek tek kontrol edilirken mutfak ve satış alanlarının genel temizliği, çalışan personelin kıyafet düzeni, bone ve eldiven kullanımı denetlendi. Satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları ve soğuk zincir kurallarına uygunluğunun da incelendiği denetimlerde Milli Eğitim Bakanlığı genelgelerine göre satışı yasaklanan ürünlerin raflarda yer alıp almadığı kontrol edildi. Kurallara uyan kantin işletmecilerine teşekkür eden belediye ekipleri, eksiklik tespit edilen işletmelere ise mevzuat doğrultusunda gerekli uyarıları ve cezai işlemleri uyguladı. Denetimlerin ilçe genelinde periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

"AMACIMIZ CEZA KESMEK DEĞİL"

Çocukların sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Buca'da eğitim gören her bir çocuğumuz bizim evladımız. Onların güne sağlıklı ve hijyenik gıdalarla devam etmesi, hem fiziksel gelişimleri hem de okul başarıları için hayati önem taşıyor. Ekiplerimiz okullarımızdaki kantinleri tek tek gezerek gerekli tüm kontrolleri gerçekleştiriyor. Amacımız ceza kesmek değil, standartları en üst seviyede tutarak güvenli bir eğitim ortamı oluşturmak. Kurallara titizlikle uyan kantin esnafımıza teşekkür ediyor, tüm çocuklarımıza başarılı bir eğitim yılı diliyorum."