Buca Belediyesi Ramazan Öncesi Camilerde Temizlik Çalışması Yaptı - Son Dakika
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Buca Belediyesi Ramazan Öncesi Camilerde Temizlik Çalışması Yaptı

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Buca Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki camilerde kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Görkem Duman, mübarek Ramazan'ın birlik ve huzur getirmesini diledi.

28.02.2025 10:33  Güncelleme: 12:01
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(İZMİR)- Buca Belediyesi, Ramazan ayına sayılı günler kala ilçedeki camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Görkem Duman, "Mübarek Ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlığa birlik, beraberlik ve huzur getirmesini dilerim" dedi.

Buca Belediyesi, vatandaşların daha temiz koşullarda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için ilçede bulunan camilerde yaklaşan Ramazan ayı öncesinde detaylı bir temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında cami çevreleri ve avlular süpürülerek temizlendi, tazyikli su ile yıkanarak tertemiz hale getirildi.

"İlçe genelinde tüm ibadethanelerimizde çalışmalarımızı gerçekleştirdik"

İlçede Ramazan ayının birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşanması için çalışmalarını özenle gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Görkem Duman, "Vatandaşlarımızın bu mübarek ayda ibadetlerini sağlıklı koşullarda gerçekleştirmelerini arzuluyoruz. Bu nedenle ilçe genelinde tüm ibadethanelerimizde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Maneviyatı yüksek kutsal bir aydayız. Mübarek Ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlığa birlik, beraberlik ve huzur getirmesini dilerim" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi Ramazan Öncesi Camilerde Temizlik Çalışması Yaptı - Son Dakika

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