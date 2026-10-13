Buca Belediyesi, sel ve taşkınlara karşı vatandaşları tedbir almaya çağırdı

Buca Belediyesi, sel ve taşkınlara karşı vatandaşları tedbir almaya çağırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Buca Belediyesi, 13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü'nde vatandaşları olası afetlere karşı tedbir almaya çağırdı. Açıklamada sel ve taşkın tehlikesine karşı acil durum çantası ve afet planı hazırlığı yapılması istendi.
(İZMİR) - Buca Belediyesi, 13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü dolayısıyla iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği tehlikelere dikkati çekerek vatandaşları olası afetlere karşı tedbir almaya çağırdı.
İklim değişikliğinin etkisiyle artan aşırı yağışlar, sıcak hava dalgaları ve şiddetli hava olayları, kent yaşamı üzerindeki riskleri de artırıyor. Konuya ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlayan Buca Belediyesi, yayımladığı açıklamada olası can ve mal kayıplarının önlenmesinde afet öncesi hazırlığın önemini vurguladı. Doğal olayların ne zaman meydana geleceğinin her zaman öngörülemeyeceğine işaret eden belediye yetkilileri, bireysel tedbirlerin toplumsal güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynadığını belirtti.
SEL VE TAŞKINLARA KARŞI UYARI
Belediye tarafından yapılan açıklamada, özellikle sel ve taşkın tehlikesine karşı vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalar şöyle sıralandı:
"Çevre temizliği ve altyapının korunması nedeni ile yağmur suyu ızgaralarına çöp atılmamalı, çöpler çevreye gelişigüzel bırakılmamalıdır. Her evde mutlaka güncel bir acil durum çantası bulundurulmalı, aile bireyleriyle birlikte bir afet planı oluşturulmalı ve resmi makamların uyarıları yakından takip edilmelidir. Sel ve taşkın sırasında can güvenliğinin sağlanması için suyla kaplı yollardan geçilmeye çalışılmamalı, akan suya girilmemeli ve hızla güvenli bölgelere geçilmelidir."
HAZIRLIK HAYAT KURTARIR
Afetlerin olumsuz etkilerini azaltmanın ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekilen açıklama, "Afetlere karşı hazırlıklı olmak hepimizin sorumluluğudur. Bugün alacağımız küçük önlemler, yarın büyük kayıpların önüne geçebilir. Riskleri önceden fark edelim, önlemlerimizi alalım ve afetlere karşı birlikte hazır olalım" çağrısıyla sona erdi.
Kaynak: ANKA
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