Buca Belediyesi, sel ve taşkınlara karşı vatandaşları tedbir almaya çağırdı

Buca Belediyesi , 13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü dolayısıyla iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği tehlikelere dikkati çekerek vatandaşları olası afetlere karşı tedbir almaya çağırdı.

İklim değişikliğinin etkisiyle artan aşırı yağışlar, sıcak hava dalgaları ve şiddetli hava olayları, kent yaşamı üzerindeki riskleri de artırıyor. Konuya ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlayan Buca Belediyesi, yayımladığı açıklamada olası can ve mal kayıplarının önlenmesinde afet öncesi hazırlığın önemini vurguladı. Doğal olayların ne zaman meydana geleceğinin her zaman öngörülemeyeceğine işaret eden belediye yetkilileri, bireysel tedbirlerin toplumsal güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynadığını belirtti.

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