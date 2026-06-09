Buca Belediyesi Soruşturmasında Savcılık, 12 Şüphelinin Serbest Bırakılmasına İtiraz Etti

(İZMİR) - Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik soruşturmada gözaltına alınanlardan 12'sinin, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Savcılık tarafından itiraz ettiği öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 54 şüpheli, 5 Haziran'da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 42 şüphelinin tutuklanmasına, 12 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Savcılığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 12 şüpheli yönünden karara itiraz ettiği öğrenildi.