Buca Belediyesi Soruşturmasında Şüpheli Sayısı 65'e Yükseldi - Son Dakika
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Buca Belediyesi Soruşturmasında Şüpheli Sayısı 65'e Yükseldi

05.06.2026 09:17  Güncelleme: 10:09
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Buca Belediyesi ve iştiraklerine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edilirken, üç kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüpheli sayısı 65'e çıktı.

(İZMİR) - Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edilirken, üç yeni isim hakkında daha gözaltı kararı verildi. Böylece soruşturmadaki şüpheli sayısı 62'den 65'e yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Haziran'da İzmir merkezli dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti yöneticileri, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı müteahhitlerin de bulunduğu 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonda, aralarında Görkem Duman, Erhan Kılıç ve önceki dönem CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 54 şüpheli adliyeye sevk edilirken soruşturma kapsamında üç kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Böylece soruşturmadaki şüpheli sayısı 65'e yükseldi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediyesi Soruşturmasında Şüpheli Sayısı 65'e Yükseldi - Son Dakika

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