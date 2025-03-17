Buca Belediyesi Sürdürülebilir Tarım İçin Topraksız Tarım Uygulamalarına Geçti

(İZMİR) - Buca Belediyesi, İzmir'in merkezinde en fazla tarımsal araziye sahip ilçe olan Buca'da sürdürülebilir tarım için atağa geçti. Belediye, Kaynaklar'daki 2 bin metrekarelik serada topraksız tarım uygulamalarına başladı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, minimum su tüketimiyle maksimum ürün elde edeceklerini söyledi.

Buca Belediyesi, sürdürülebilir tarıma öncülük etmek ve mevcut tarım potansiyelini modern tekniklerle güçlendirmek amacıyla harekete geçti. Belediye, Kaynaklar'daki 2 bin metrekarelik serasında, dikey tarım teknolojilerini kullanarak topraksız tarım uygulamalarına başladı. Topraklı tarıma göre daha ekonomik olan ve daha az el emeği gerektiren teknik sayesinde Buca'da tarımsal alanda büyük bir atılım gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

"Seramızda kullandığımız suyu tekrar kullanım için depoluyoruz"

Seradaki çalışmaları yerinde inceleyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, minimum su tüketimini sağlayarak maksimum ürün elde etmeyi planladıklarını ifade ederek, "Topraksız tarıma oranla dört kat daha fazla ürün alınabilecek verimli bir sistem. Seramızda kullandığımız suyu tekrar kullanım için depoluyoruz. Aynı zamanda yağmur suyu hasadı yapıyoruz, çatımızdan gelen suyu depoluyoruz ve tarımsal üretimde kullanıyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz ürünlerle Kent Lokantamıza mali anlamda destek olacağız. Burada yetiştirdiğimiz ürünlerin bir kısmını ise ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız" diye konuştu.

Fide üretimi de yapılacak

Aşırı veya beklenmedik hava olaylarında yetiştirilen ürünlerin daha az etkilendiği uygulama kapsamında öncelikli olarak fasulye üretimi gerçekleştiren Buca Belediyesi, ardından salatalık ve sırasıyla domates, marul yetiştirmeyi planlıyor. Üretim ile 5 ay boyunca her gün 500 kilo salatalık, 250 kilogram fasulye alınabilecek. 16 bin metrekarelik alanda bulunan diğer bir serada ise çiçek ve fide üretimi yapılabilecek.

İlçede hayvancılıkla uğraşan köylülere destek olabilecek çalışma ile aynı alandaki hasıl tesisinde buğday ve arpa çimlenmesi sağlanarak, bölgedeki hayvanlara taze ot desteği verilerek hayvanların süt artırımına katkıda bulunulacak.