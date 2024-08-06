Buca Belediyesi Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri Kayıtları Başlıyor

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(İZMİR) - Buca Belediyesi Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri, 12-23 Ağustos tarihleri arasında yeni dönem kayıtlarını almaya başlıyacak. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bucalı miniklerin eğitimden eşit şekilde yararlanmaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle Buca Belediyesi okul öncesi eğitimde velilerin yükünü hafifletmek için Şirinyer, Gediz, Kozağaç, Ufuk, Yenigün ve Buca Koop Yarı Zamanlı Eğitim Merkezleri'nde 3-6 yaş arası miniklere hafta içi her gün 3,5 saat ücretsiz okul öncesi eğitim hizmeti vermeyebaşlayacak.

Kayıtlar 23 Ağustos'a kadar devam edecek

Yeni dönem kayıtlarının 12 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını belirten Belediye Başkanı Görkem Duman, "Okul öncesi eğitimin çocuklarımızın gelişiminde önemli bir yeri var. Biz de bu nedenle maddi durumu iyi olmayan ailelerimize destek olmak amacıyla yarı zamanlı eğitim merkezlerimizde 3-6 yaş arası çocuklarımıza bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini sağlayacak bir program hazırlıyoruz. Bucalı miniklerin eğitimden eşit şekilde yararlanmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü geleceğimizin teminatı Bucalı miniklerimiz bizim en kıymetlilerimiz" dedi. Başkan Görkem Duman, kayıtların 23 Ağustos Cuma gününe kadar devam edeceğini söyledi.

Her merkezden 40 çocuk yararlanıyor

Şirinyer, Gediz, Kozağaç, Ufuk, Yenigün ve Buca Koop Yarı Zamanlı Eğitim Merkezleri, 48-72 ay aralığındaki okul öncesi çağı çocuklarına hafta içi 09.00-12.30/ 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Kontenjan dahilinde her merkezden toplam 40 çocuk faydalanıyor. Merkezlere kayıt yaptırmak isteyen velilerin detaylı bilgi için 439 10 10 (2208) numaralı telefonu arayabilecekleri ifade edildi.