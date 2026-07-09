Ali Rıza Ertan Şiir Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

(İZMİR) - Buca'da Dönemeç Dergisi'nin kurucusu şair Ali Rıza Ertan'ın adına düzenlenen şiir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Buca Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Ali Rıza Ertan Şiir Yarışması, bu yıl 26. kez gerçekleştirildi. Türk şiirine yeni yetenekler kazandırmak adına titiz bir çalışma yürütülen yarışmanın seçici kurulunda, Ahmet Zeki Muslu, Fahrettin Koyuncu, Özlem Tezcan Dertsiz, Beytullah Kılıç ve Altay Ömer Erdoğan görev yaptı. Yarışmada Ali Rıza Ertan Şiir Yarışması Başarı Ödülü, "İnsan Dünyadan da Eskidir" adlı şiiriyle Fırat Baytak'ın oldu. Seçici Kurul Özel Ödülü'nü ise "Zoon Politikon Versus Homo Economicus" adlı şiiriyle Furkan Çirkin kazandı. Ödüller sahiplerine Şair Ali Rıza Ertan Büstü önünde gerçekleştirilen törenle verildi.

Ödül töreninde konuşan Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Çetin Dur, bir şairi anmanın en güzel yolunun dizelerden, anlam yüklü kelimelerden ve yeni şairlerin yetişmesine vesile olmaktan geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Ali Rıza Ertan 1970'li yıllarda imgeci-toplumcu şiir tezini ortaya atacak kadar gözü pek ve halk sevgisini her daim yüreğinde taşıyan hakiki bir aydındı. Bizlere düşen görev, onun anısını yaşatmak, gök kubbeye bıraktığı o hoş sedanın yankılarını sürdürmektir. Bu onurlu adın ödülü pek çok genç şairimize yazma heyecanı kattıysa, onlara ilham olduysa ne mutlu bize... Ali Rıza Ertan'ın yaktığı edebiyat meşalesini yarınlara taşıyacak olan tüm şairlerimize, kalemiyle dünyayı güzelleştiren herkese teşekkür ediyorum."

Daha sonra, şairler Fırat Baytak ve Furkan Çirkin, yarışmada dereceye giren şiirlerini konuklar için seslendirdi.