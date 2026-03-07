Buca'da 8 Mart Ay Boyu Etkinliklerle Kutlanacak - Son Dakika
Buca'da 8 Mart Ay Boyu Etkinliklerle Kutlanacak

07.03.2026 09:51  Güncelleme: 10:15
(İZMİR) – Buca Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında ay boyunca sürecek etkinlik programı hazırladı. Kadın emeği pazarı, paneller, belgesel gösterimi ve söyleşilerin yer aldığı programla kadın mücadelesi ve başarıları gündeme taşınacak.

Buca Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü ay boyunca düzenlenecek etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Belediye bu kapsamda, kadın emeği pazarından panele, açılış töreninden film gösterimleri ve söyleşilere kadar kadın mücadelesini ve başarısını merkeze alan pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Etkinlikler kapsamında, 7 Mart ve 8 Mart tarihlerinde Buca Belediyesi önünde Kadın Emeği Pazarı kurulacak. Birbirinden farklı ürünlerin yer alacağı pazarın 09.30-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceği bildirildi.

Program kapsamında kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki yerini güçlendirmeyi hedefleyen iki ayrı panel de düzenlenecek. 10 Mart Salı günü Buca Belediyesi Meclis Salonu'nda CHP Meclis Üyesi Burcu Er Durmaz ile AK Parti Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil'in konuşmacı olarak katılacağı "Cam Tavanı Aşmak: Yerel Yönetimlerde Kadın Politikacıların Deneyimi" panelinde kadınların siyasal yaşama katılımı ele alınacak.

25 Mart Çarşamba günü ise Türk Kadınlar Birliği iş birliğiyle "Kadın İş Birliği ve Girişimcilik" paneli gerçekleştirilecek. Panelde kadınların ekonomik hayattaki başarı hikayeleri paylaşılacak.

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla 12 Mart Perşembe günü Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda belgesel film gösterimi yapılacak. "The Volunteer – Gönüllü" adlı uzun metraj belgesel filmin gösteriminin ardından yönetmenlerle söyleşi gerçekleştirilecek.

Başkan Duman'dan kadınlara davet

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

Duman, "Siyasetten sanata, girişimcilikten sosyal haklara kadar her alanda kadınların gücünü konuşacağız. Tüm hemşehrilerimizi, özellikle de ilçemizin kadınlarını bu etkinliklerde yanımızda görmekten onur duyarım. Gelin, haklı mücadelemizi hep birlikte Buca sokaklarında büyütelim" dedi.

Kaynak: ANKA

Buca'da 8 Mart Ay Boyu Etkinliklerle Kutlanacak
