Buca Belediyesi Bebek Bakım ve Emzirme Kabini Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Buca Belediyesi Bebek Bakım ve Emzirme Kabini Açtı

11.02.2026 11:18  Güncelleme: 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca Belediyesi, Ufuk Mahallesi'nde bebek bakım ve emzirme kabinlerinin ilkiyi açarak anne ve çocuk dostu projelerine bir yenisini ekledi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu modern kabinlerin toplumsal refah için önemli olduğunu vurguladı.

(İZMİR) - Buca Belediyesi, ilçe geneline yaygınlaştırılması hedeflenen bebek bakım kabinlerinin ilkini Ufuk Mahallesi'nde hizmete açtı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Kadınların ve çocukların mutluluğu, toplumsal refahımızın temel taşıdır" dedi.

Buca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda anne ve bebek dostu projelerine bir yenisini daha ekledi. Belediye, Türk Kadınlar Birliği ile ortaklaşa bebek bakım ve emzirme kabinleri projesini hayata geçirdi. Ufuk Mahallesi Muharrem Okutucu Parkı'nda kurulan ilk bebek bakım ve emzirme kabininin açılış törenine Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yanı sıra Buca Belediyesi Meclisi üyeleri, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şube Başkanı ve Bebek Emzirme Kabinleri Koordinatörü Selma Durak, Proje Koordinatörü Bekir Uley, Türk Kadınlar Birliği Buca Şubesi Başkanı Sema Korkmaz, Ufuk Mahallesi Muhtarı Mehmet Ulutatış ve mahalle sakinleri katıldı.

İlçenin pek çok noktasına yaygınlaştırılacak

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, törende yaptığı konuşmada, şehir hayatının temposunda annelerin yaşadığı sıkıntılara değinerek, şunları söyledi:

"Bir bebeğin bakımı söz konusu olduğunda yaşanan kaygılar, annelerimizi zaman zaman eve mahküm edebiliyor. Bu modern kabinleri, hijyenik koşulları, güvenli ortamı ve bebeklerimizin huzuru için tasarladık. Kadınların ve çocukların mutluluğu, toplumsal refahımızın temel taşıdır."

Açılışı yapılan kabinin bir başlangıç olduğunu müjdeleyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu hizmetin ilçenin ihtiyaç duyulan her noktasına yaygınlaştırılacağını sözlerine ekledi.

Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şube Başkanı ve Bebek Emzirme Kabinleri Koordinatörü Selma Durak ise "Buca Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu hizmeti kadın ve çocuk dostu bir kent anlayışının güzel bir örneği olarak görüyoruz" diye konuştu.

Annelerden tam not aldı

Modern tasarımı ve sunduğu konforla dikkat çeken kabin, emzirme koltuğu, alt değiştirme ünitesi ve hijyenik donanımıyla annelere büyük kolaylık sağlayacak şekilde tasarlandı. Proje, Ufuk Mahallesi sakini annelerden tam not aldı.

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Ufuk Mahallesi, Yerel Yönetim, Görkem Duman, Güncel, Refah, Çocuk, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediyesi Bebek Bakım ve Emzirme Kabini Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
20 yıllık sır ’Mizan’ operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler 20 yıllık sır 'Mizan' operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler
Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı
Meclis Başkanı Kurtulmuş: Raporda nihai noktaya gelindi Meclis Başkanı Kurtulmuş: Raporda nihai noktaya gelindi
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması

13:04
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
12:58
Mustafa Çiftçi, Erzurum’dan Ankara’ya tarifeli uçakla geldi
Mustafa Çiftçi, Erzurum'dan Ankara'ya tarifeli uçakla geldi
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detayını açıkladı İşte yatırım yapılacak 2 il
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detayını açıkladı! İşte yatırım yapılacak 2 il
12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i ağlatan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler
11:56
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın ölüm nedeni belli oldu
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 13:17:46. #7.11#
SON DAKİKA: Buca Belediyesi Bebek Bakım ve Emzirme Kabini Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.