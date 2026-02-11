Buca Belediyesi Bebek Bakım ve Emzirme Kabini Açtı

(İZMİR) - Buca Belediyesi, ilçe geneline yaygınlaştırılması hedeflenen bebek bakım kabinlerinin ilkini Ufuk Mahallesi'nde hizmete açtı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Kadınların ve çocukların mutluluğu, toplumsal refahımızın temel taşıdır" dedi.

Buca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda anne ve bebek dostu projelerine bir yenisini daha ekledi. Belediye, Türk Kadınlar Birliği ile ortaklaşa bebek bakım ve emzirme kabinleri projesini hayata geçirdi. Ufuk Mahallesi Muharrem Okutucu Parkı'nda kurulan ilk bebek bakım ve emzirme kabininin açılış törenine Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yanı sıra Buca Belediyesi Meclisi üyeleri, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şube Başkanı ve Bebek Emzirme Kabinleri Koordinatörü Selma Durak, Proje Koordinatörü Bekir Uley, Türk Kadınlar Birliği Buca Şubesi Başkanı Sema Korkmaz, Ufuk Mahallesi Muhtarı Mehmet Ulutatış ve mahalle sakinleri katıldı.

İlçenin pek çok noktasına yaygınlaştırılacak

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, törende yaptığı konuşmada, şehir hayatının temposunda annelerin yaşadığı sıkıntılara değinerek, şunları söyledi:

"Bir bebeğin bakımı söz konusu olduğunda yaşanan kaygılar, annelerimizi zaman zaman eve mahküm edebiliyor. Bu modern kabinleri, hijyenik koşulları, güvenli ortamı ve bebeklerimizin huzuru için tasarladık. Kadınların ve çocukların mutluluğu, toplumsal refahımızın temel taşıdır."

Açılışı yapılan kabinin bir başlangıç olduğunu müjdeleyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu hizmetin ilçenin ihtiyaç duyulan her noktasına yaygınlaştırılacağını sözlerine ekledi.

Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şube Başkanı ve Bebek Emzirme Kabinleri Koordinatörü Selma Durak ise "Buca Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu hizmeti kadın ve çocuk dostu bir kent anlayışının güzel bir örneği olarak görüyoruz" diye konuştu.

Annelerden tam not aldı

Modern tasarımı ve sunduğu konforla dikkat çeken kabin, emzirme koltuğu, alt değiştirme ünitesi ve hijyenik donanımıyla annelere büyük kolaylık sağlayacak şekilde tasarlandı. Proje, Ufuk Mahallesi sakini annelerden tam not aldı.