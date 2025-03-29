Buca'da Cumhuriyet Kütüphanesi Öğrencilerin Yeni Uğrak Noktası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Buca'da Cumhuriyet Kütüphanesi Öğrencilerin Yeni Uğrak Noktası

Geniş Video İzle

Buca Belediyesi tarafından açılan Cumhuriyet Kütüphanesi, 101. yıl kutlamaları kapsamında öğrencilere önemli bir kaynak sağlıyor. Kütüphane, 619 üye ile büyük ilgi görüyor ve eğitimdeki katkısıyla ailelerin takdirini kazanıyor.

29.03.2025 11:07  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Buca Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 101. yılında ilçeye kazandırdığı "Cumhuriyet Kütüphanesi" öğrencilerin uğrak noktası oldu. Kütüphaneye kurulduğu kasım ayından bugüne 619 Bucalı üye oldu.

Buca Belediyesi'nin Erdem Caddesi'nde bulunan tarihi Ernest Balladur Köşkü'nde hizmete açtığı Cumhuriyet Kütüphanesi, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Eğitim kenti Buca'da özellikle öğrencilerin ilk tercihi olan kütüphanede kitaplar, gazete nüshaları ve dergilerden oluşan 2 binin üzerinde eser yer alıyor. Yeni hikayeler keşfetmek, uygarlık tarihi, felsefe, dünya siyasi tarihi, uluslararası ilişkiler, hukuk gibi pek çok alanda bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, kütüphaneye üye olarak diledikleri kitaplardan faydalanabiliyor.

Öte yandan, kütüphanenin müdavimlerinden biri olan ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Nisa Ateş de annesi Sevim Ateş ile birlikte haftanın iki günü düzenli olarak kütüphaneye gelerek buradaki kaynaklardan faydalanıyor. Cumhuriyet Kütüphanesi'ne gelmeyi çok sevdiğini söyleyen Nisa Ateş, "Burada bir sürü kitap var. Kitap okumayı çok seviyorum" diye konuştu. Anne Sevim Ateş ise kızının kitap okumayı çok sevdiğini bu nedenle sürekli kitap almak zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Nisa, geçen yıl 10 günde 66 tane kitap okudu. Bu anlamda kütüphanenin bize maddi açıdan çok faydası oldu. Dışarıdan kitap almak yerine buradan temin ediyoruz" dedi.

Kızının kitaplara olan merakı nedeni ile çevrede uzun süre iyi bir kütüphane arayışında olduklarını söyleyen Ateş, "Burası sessiz, sakin ve birçok farklı kitap var. Nisa, onları okuyor, ödevlerini yapıyor. Genelde okul çıkışı geliyoruz. Burada bulunan kafede bir şeyler yiyor, sonra kütüphane bölümüne geçip kitap okuyor. İnternetten evimize yakın kütüphane araştırıyordum. Buraya geldikten sonra kızımın da çok sevdiğini gördüm. Başkanımıza kütüphaneyi kurduğu için çok teşekkür ediyorum. Kızımın gelişimi açısından kitap okumasının önemli olduğunu gözlemliyorum. Diğer çocukların da buraya gelip kitap okumalarını tavsiye diyorum. İstedikleri her alanda kitabı bulabilirler, gerek hikaye olsun gerek bilim kitapları olsun. Çok geniş bir kitap yelpazesi var" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Kültür, Güncel, Eğitim, Yaşam, Buca, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca'da Cumhuriyet Kütüphanesi Öğrencilerin Yeni Uğrak Noktası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak
Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor
Sıvacılıktan dev servete Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi Sıvacılıktan dev servete! Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi
Evlat acısıyla yıkılmıştı Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım Evlat acısıyla yıkılmıştı! Safiye Soyman'dan yürek yakan paylaşım
Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli ’Vur hak etti’ diye destek verdi Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli 'Vur hak etti' diye destek verdi
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

11:15 Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli ’Vur hak etti’ diye destek verdi Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli 'Vur hak etti' diye destek verdi
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
07:44 İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
14:06 Sebebi çok konuşulur Carlo Ancelotti hapislerde çürüyecek Sebebi çok konuşulur! Carlo Ancelotti hapislerde çürüyecek
14:02 Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
13:48 Evlat acısıyla yıkılmıştı Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım Evlat acısıyla yıkılmıştı! Safiye Soyman'dan yürek yakan paylaşım
13:40 Sıvacılıktan dev servete Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi Sıvacılıktan dev servete! Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi
13:40 Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor
13:32 Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak
13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 11:43:55. #7.13#
SON DAKİKA: Buca'da Cumhuriyet Kütüphanesi Öğrencilerin Yeni Uğrak Noktası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement