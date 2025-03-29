Buca'da Cumhuriyet Kütüphanesi Öğrencilerin Yeni Uğrak Noktası

(İZMİR)- Buca Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 101. yılında ilçeye kazandırdığı "Cumhuriyet Kütüphanesi" öğrencilerin uğrak noktası oldu. Kütüphaneye kurulduğu kasım ayından bugüne 619 Bucalı üye oldu.

Buca Belediyesi'nin Erdem Caddesi'nde bulunan tarihi Ernest Balladur Köşkü'nde hizmete açtığı Cumhuriyet Kütüphanesi, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Eğitim kenti Buca'da özellikle öğrencilerin ilk tercihi olan kütüphanede kitaplar, gazete nüshaları ve dergilerden oluşan 2 binin üzerinde eser yer alıyor. Yeni hikayeler keşfetmek, uygarlık tarihi, felsefe, dünya siyasi tarihi, uluslararası ilişkiler, hukuk gibi pek çok alanda bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, kütüphaneye üye olarak diledikleri kitaplardan faydalanabiliyor.

Öte yandan, kütüphanenin müdavimlerinden biri olan ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Nisa Ateş de annesi Sevim Ateş ile birlikte haftanın iki günü düzenli olarak kütüphaneye gelerek buradaki kaynaklardan faydalanıyor. Cumhuriyet Kütüphanesi'ne gelmeyi çok sevdiğini söyleyen Nisa Ateş, "Burada bir sürü kitap var. Kitap okumayı çok seviyorum" diye konuştu. Anne Sevim Ateş ise kızının kitap okumayı çok sevdiğini bu nedenle sürekli kitap almak zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Nisa, geçen yıl 10 günde 66 tane kitap okudu. Bu anlamda kütüphanenin bize maddi açıdan çok faydası oldu. Dışarıdan kitap almak yerine buradan temin ediyoruz" dedi.

Kızının kitaplara olan merakı nedeni ile çevrede uzun süre iyi bir kütüphane arayışında olduklarını söyleyen Ateş, "Burası sessiz, sakin ve birçok farklı kitap var. Nisa, onları okuyor, ödevlerini yapıyor. Genelde okul çıkışı geliyoruz. Burada bulunan kafede bir şeyler yiyor, sonra kütüphane bölümüne geçip kitap okuyor. İnternetten evimize yakın kütüphane araştırıyordum. Buraya geldikten sonra kızımın da çok sevdiğini gördüm. Başkanımıza kütüphaneyi kurduğu için çok teşekkür ediyorum. Kızımın gelişimi açısından kitap okumasının önemli olduğunu gözlemliyorum. Diğer çocukların da buraya gelip kitap okumalarını tavsiye diyorum. İstedikleri her alanda kitabı bulabilirler, gerek hikaye olsun gerek bilim kitapları olsun. Çok geniş bir kitap yelpazesi var" diye konuştu.