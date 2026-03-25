Buca'da Depo Yangını, 7 İş Yeri Zarar Gördü

İZMİR'in Buca ilçesindeki sanayi sitesinde orman ürünleri deposunda çıktığı öne sürülen yangın, diğer iş yerlerine de sıçradı. İtfaiyeciler alevleri 6 saatte kontrol altına aldı, toplam 7 iş yerinde zarar meydana geldi.

Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Orman ürünleri deposunda çıktığı öne sürülen yangında alevler, büyüyüp çevredeki diğer iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, çalışmalar ise havanın aydınlanmasıyla daha da etkin sürdürüldü. İtfaiyeciler, 6 saatte yangını kontrol altına aldı. 5 orman ürünleri deposu, 1 sandalye atölyesi ve 1 mermer deposunun zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.