Buca'da Depo Yangını, 7 İş Yeri Zarar Gördü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan yangın, 7 iş yerinde hasara yol açtı. Yangın 6 saatte kontrol altına alındı.

İZMİR'in Buca ilçesindeki sanayi sitesinde orman ürünleri deposunda çıktığı öne sürülen yangın, diğer iş yerlerine de sıçradı. İtfaiyeciler alevleri 6 saatte kontrol altına aldı, toplam 7 iş yerinde zarar meydana geldi.

Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Orman ürünleri deposunda çıktığı öne sürülen yangında alevler, büyüyüp çevredeki diğer iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, çalışmalar ise havanın aydınlanmasıyla daha da etkin sürdürüldü. İtfaiyeciler, 6 saatte yangını kontrol altına aldı. 5 orman ürünleri deposu, 1 sandalye atölyesi ve 1 mermer deposunun zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afet, İş Kazası, İtfaiye, Güncel, İzmir, Buca, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 11:34:39. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.