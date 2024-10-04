Buca\'da Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği ve Yavru Köpek Sahiplendirme

Güncel

(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yavru bir köpeği sahiplenerek "Satın alma, sahiplen" çağrısında bulundu.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın bulunduğu etkinliğe farklı okullardan yüzlerce öğrenci de katılım sağladı. Sokakta yaşayan can dostları sahiplendirme seferberliği başlatan Başkan Duman, merkezdeki yavru bir köpeği sahiplendi. Duman, yavru köpeğe kentin tarımsal simgelerinden 'Bardacık' ismini verdi.

"Her bir hayvanın yuvası sokaklar ya da barınaklar olmamalıdır"

Buca Belediyesi olarak, hayvanların yaşam haklarını korumak adına birçok çalışma yürüttüklerini dile getiren Başkan Duman şöyle konuştu:

"Sokak hayvanları için barınaklar inşa ediyor, aynı zamanda hayvan sahiplendirme kampanyaları düzenleyerek can dostlarımızın sıcak bir yuva bulmalarını sağlıyoruz. Ancak unutmamalıyız ki, her bir hayvanın yuvası sokaklar ya da barınaklar olmamalıdır. Dostlarımıza kalıcı yuvalar bulmak, hepimizin sorumluluğudur.

Vatandaşlarımızın öncelikle bulundukları yerleşim yerlerindeki barınaklardaki sahipsiz hayvanları ziyaret etmelerini rica ediyorum. Biliyorsunuz ki Buca Belediyemizin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde sıcak bir yuva bekleyen pek çok dostumuz var. Satın almak yerine sahiplenmek, sizlerin de hayatınıza büyük bir mutluluk katacaktır. Bir canın hayatını güzelleştirmek, hem onların hem de sizin yaşamınıza büyük bir anlam katacaktır."

Düzenlenen etkinlikte, çocuklar unutamayacakları bir gün geçirdi. Can dostları ile bir araya gelme şansı bulan çocuklar, Grup Odak Band'ın şarkıları ile eğlendi. Başkan Duman, alanda yer alan "Sokak Hayvanları İçin Bir Söz Bırak" köşesine 'Can dostlarımızı en iyi şartlarda yaşatacağız' diye yazdı.