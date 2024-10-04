Buca'da Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği ve Yavru Köpek Sahiplendirme - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Buca'da Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği ve Yavru Köpek Sahiplendirme

Buca\'da Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği ve Yavru Köpek Sahiplendirme

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanlarına dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenleyerek bir yavru köpeği sahiplenerek 'Satın alma, sahiplen' mesajı verdi.

04.10.2024 16:38  Güncelleme: 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yavru bir köpeği sahiplenerek "Satın alma, sahiplen" çağrısında bulundu.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın bulunduğu etkinliğe farklı okullardan yüzlerce öğrenci de katılım sağladı. Sokakta yaşayan can dostları sahiplendirme seferberliği başlatan Başkan Duman, merkezdeki yavru bir köpeği sahiplendi. Duman, yavru köpeğe kentin tarımsal simgelerinden 'Bardacık' ismini verdi.

"Her bir hayvanın yuvası sokaklar ya da barınaklar olmamalıdır"

Buca Belediyesi olarak, hayvanların yaşam haklarını korumak adına birçok çalışma yürüttüklerini dile getiren Başkan Duman şöyle konuştu:

"Sokak hayvanları için barınaklar inşa ediyor, aynı zamanda hayvan sahiplendirme kampanyaları düzenleyerek can dostlarımızın sıcak bir yuva bulmalarını sağlıyoruz. Ancak unutmamalıyız ki, her bir hayvanın yuvası sokaklar ya da barınaklar olmamalıdır. Dostlarımıza kalıcı yuvalar bulmak, hepimizin sorumluluğudur.

Vatandaşlarımızın öncelikle bulundukları yerleşim yerlerindeki barınaklardaki sahipsiz hayvanları ziyaret etmelerini rica ediyorum.  Biliyorsunuz ki Buca Belediyemizin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde sıcak bir yuva bekleyen pek çok dostumuz var. Satın almak yerine sahiplenmek,  sizlerin de hayatınıza büyük bir mutluluk katacaktır. Bir canın hayatını güzelleştirmek, hem onların hem de sizin yaşamınıza büyük bir anlam katacaktır."

Düzenlenen etkinlikte, çocuklar unutamayacakları bir gün geçirdi. Can dostları ile bir araya gelme şansı bulan çocuklar, Grup Odak Band'ın şarkıları ile eğlendi. Başkan Duman, alanda yer alan "Sokak Hayvanları İçin Bir Söz Bırak" köşesine 'Can dostlarımızı en iyi şartlarda yaşatacağız' diye yazdı.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Görkem Duman, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca'da Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği ve Yavru Köpek Sahiplendirme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:10 Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “Guterres“ tepkisi: Sen kim oluyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun?
16:25 Özgür Özel’le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
01:03 İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut’ta birçok noktaya saldırdı İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı
23:53 Korkunç görüntüler geliyor İsrail savaş uçakları Batı Şeria’yı vurdu Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları Batı Şeria'yı vurdu
23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
23:43 Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
23:02 Tekirdağ’da facianın eşiğinden dönüldü Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
22:44 Okan Buruk’tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar Okan Buruk'tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar
22:17 Galatasaray’da büyük bir sorun patlak verdi Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 17:41:57. #1.13#
SON DAKİKA: Buca'da Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği ve Yavru Köpek Sahiplendirme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement