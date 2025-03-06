Buca'da Etüt Merkezine Edip Akbayram ismi verildi - Son Dakika
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Buca'da Etüt Merkezine Edip Akbayram ismi verildi

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Buca Belediye Meclisi mart ayı toplantısında, yeni açılacak etüt merkezine ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın isminin verilmesi kabul edildi. Başkan Görkem Duman, bu ismin Buca'da yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

06.03.2025 10:41  Güncelleme: 12:03
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(İZMİR)- Buca Belediye Meclisi mart ayı toplantısında, belediye tarafından hizmete açılacak olan etüt merkezine "Edip Akbayram Etüt Eğitim Merkezi" ismi verilmesi kabul edildi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Sanatçımızın adını Buca'da yaşatmak, bir de böyle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği gençlerimizin eğitim alacağı bir kuruma adını vermiş olmak gerçekten çok kıymetli" dedi.

Buca Belediye Meclisi mart ayı toplantısı ilk oturumu Belediye Başkanı Görkem Duman'ın başkanlığında yapıldı. Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen oturumda, belediyenin Göksu Mahallesi'nde hizmete açacağı ve günde bin öğrenciye eğitim hizmeti verebilecek kapasiteye sahip etüt merkezine, "Edip Akbayram Etüt Eğitim Merkezi" ismi verilmesi karara bağlandı. Önergeye, AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri ret oyu verirken CHP'li meclis üyeleri kabul oyu verdi.

Duman: Etüt merkezi çok yakın zamanda hizmete girecek

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Sanatçımızın adını Buca'da yaşatmak. Bir de böyle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği gençlerimizin eğitim alacağı bir kuruma adını vermiş olmak gerçekten çok kıymetli" dedi.

Muhalefet grubunun, önergenin komisyona gitmesi isteğini de değerlendiren Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bu kararın komisyonlara gitmeden kabul edilmesini istiyorum. Çünkü, burada sanatçımızın ismini vereceğimiz tesis çok yakın zamanda hizmete girecek. Belki de bir sonraki meclisten önce hizmete girecek. O nedenle bu kararın sıcağı sıcağına verilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Sevil: İşleyişe geçmeden isim verilmesini doğru bulmuyorum

Etüt merkezine Edip Akbayram ismi verilmesi ile ilgili önergenin komisyonlarda görüşüldükten sonra karara bağlanmasını istediklerini söyleyen AK Parti Grup Başkan Vekili Burçin Kevser Sevil, "Etüt merkezi yapıyorsunuz, önümüzdeki günlerde açacağız diyorsunuz. Buca'da çalışması devam eden ve açılması vaat edilen onlarca yer var, birkaç tane yer var. Bu yerler işleyişe geçmeden, tasarrufta bulunulmadan isim verilmesini doğru bulmuyorum" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Edip Akbayram, Görkem Duman, Kültür Sanat, Politika, Belediye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca'da Etüt Merkezine Edip Akbayram ismi verildi - Son Dakika

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