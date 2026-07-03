Buca'da Gıda Zehirlenmesi Davası Devam Ediyor

İzmir'in Buca ilçesinde geçen yıl bir işletmede yediği kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden kadının ölümüne ilişkin hakkında dava açılan iş yeri sahibinin yargılanmasına devam edilirken, hakkında dava açılan iş yeri sahibinin eşi de ilk kez sanık sıfatıyla ifade verdi.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar iş yeri sahibi N.D. ile eşi C.D, mağdurlar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık N.D'nin iş yerinde birlikte çalıştığı iddia edilen eşi C.D. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçlarından açılan davanın kendi dosyalarıyla birleştirildiğini belirtti.

İlk kez sanık sıfatıyla ifade veren C.D, suçlamayı kabul etmeyerek, "Eşime yardım için gidiyordum. Mutfak işlerini eşim yapardı, ben kasada dururdum. Donuk ürünler ve konserveler haftalık, tavuk gibi taze ürünler ise günlük gelirdi. Ekipler olaydan kısa bir süre önce bizi denetlemişti ve hiçbir şey çıkmamıştı. Olayın ardından hakkımızda şikayet olduğu gerekçesiyle yine denetim oldu ve olumsuz durum tespit edilmedi. Aynı gün bir kez daha gelip ürünlerden numune aldılar. Bu numunelerde salmonella tespit edilmiş. Salmonella gözle görünen bir şey değil. Onların göremediğini eşim nasıl görsün? Eşim 5 yıldır orada o işi yapıyor. Her şey usulüne uygun olarak yapıldı." ifadelerini kullandı.

Celsede söz verilen maktul Servet Polat'ın kızı Bahar Zeyrek ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, sanıkların iş yerini birlikte işlettiklerini ve doğru söylemediklerini savundu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut adli kontrol durumlarının devamını talep etti.

Mahkeme başkanı, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verip, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık 2024'te Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yemiş, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aile, tedavilerinin ardından evlerine dönmüştü.

Ertesi gün de rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurmuş, acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Olaydan 2 gün sonra evinin tuvaletinde öldüğü belirlenen Servet Polat'ın ailesi işletmeden şikayetçi olmuş, gözaltına alınan işletme sahibi N.D. tutuklanmıştı.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'nun raporunda Polat'ın ölümünün, "gıda zehirlenmesi" sonucu meydana geldiğine yer verilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün muayene ve analiz raporunda da satışa sunulan kumpir numunesinde "salmonella" bakterisi bulunmuştu.

Davanın iddianamesinde, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti"nden de 5 yıla kadar hapsi istenmişti. Sanık N.D, geçtiğimiz celse tahliye edilmişti.

İş yeri sahibi sanık N.D'nin iş yerinde birlikte çalıştığı iddia edilen eşi C.D. hakkında da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış ve İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.