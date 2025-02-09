Buca'da Grafiti Şenliği ile Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Canlandı - Son Dakika
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Buca'da Grafiti Şenliği ile Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Canlandı

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Buca Belediyesi, 31 grafiti sanatçısının katılımıyla düzenlediği Grafiti Şenliği ile Doğuş Caddesi'ndeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin duvarlarını çevre bilinci, doğa ve hayvan sevgisi temalarıyla renklendirdi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu tür sanatsal etkinliklerin kent kimliğine katkı sağladığını vurguladı.

09.02.2025 12:36  Güncelleme: 13:23
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(İZMİR) - Türkiye'nin dört bir yanından Buca'ya gelen grafiti sanatçıları, Doğuş Caddesi'ndeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin duvarları, çevre bilinci, doğa ve hayvan sevgisini anlatan eserlerle açık hava galerisine dönüştürdü. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, "Sanata, sanatçıya, doğaya ve can dostlarımıza sahip çıkan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Buca Belediyesi, On the Urban Walls topluluğuna bağlı 31 grafiti sanatçısının katılımıyla Grafiti Şenliği düzenledi. Şenlikte, grafiti sanatçıları çevre kirliliği, doğa ve hayvan sevgisi temalarıyla Doğuş Caddesi'nde yer alan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin duvarlarını renklendirdi. Şenliğe Bucalılar büyük ilgi gösterirken sanatçılara teşekkür eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sokak sanatının modern dünyanın olmazsa olmazlarından biri olduğunu ve kent kimliğine değer kattığını söyledi:

"Bugün burada, değerli sanatçılarımızın katkıları ile ilçemizin güzelleşmesi yönünde bir adım attık. Bu adımın doğa ve hayvan sevgisi teması çerçevesinde atılmış olması daha değerli oldu. Buca'ya hizmet verirken doğa ve hayvan unsurlarını gözeterek yol almaya çalışıyoruz. Burada yapılan resimlerle de bu hassasiyetimizi tüm İzmirliler ile paylaşmak istedik. Buca Belediyesi olarak, sanata, sanatçıya, doğaya ve can dostlarımıza sahip çıkan çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca'da Grafiti Şenliği ile Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Canlandı - Son Dakika

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