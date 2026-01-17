Buca Belediye Başkanı Duman: "Buca'nın Geleceği Birlikte Kurulacak" - Son Dakika
Buca Belediye Başkanı Duman: "Buca'nın Geleceği Birlikte Kurulacak"

17.01.2026 09:57  Güncelleme: 12:12
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kentsel dönüşüm sürecinin tüm paydaşlarla birlikte yürütüleceğini ve şeffaf yönetim anlayışıyla Buca'nın daha güvenli bir geleceğe taşınacağını açıkladı.

(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kentsel dönüşümde katılımcı ve uzlaşı temelli bir anlayışı benimsediklerini belirterek, sürecin tüm paydaşlarla birlikte yürütüleceğini söyledi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca Müteahhit ve İş Adamları Derneği'nin (BUMİDER), Buca Belediyesi Gölet Tesisleri'nde düzenlediği yemeğe katıldı. Programda Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, BUMİDER Başkanı Murat Sinat, Buca Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda iş insanı da yer aldı.

Gecede bir konuşma yapan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kentsel dönüşüm vizyonunu katılımcılarla paylaştı. Şeffaf yönetim, doğru planlama ve sektör temsilcileriyle iş birliği içinde Buca'yı daha güvenli bir geleceğe taşıyacaklarını ifade eden Başkan Duman, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana ruhsat ve imar süreçlerinde şeffaflığı artırdık, teknik birimlerimizi güçlendirdik, plansızlığı değil öngörülebilirliği esas alan bir belediyecilik anlayışını benimsedik. Çünkü biliyoruz ki belirsizlik, hem belediyeyi hem de yatırımcıyı yorar. Biz kentsel dönüşümü sadece bina yenilemek olarak görmüyoruz. Bizim için kentsel dönüşüm; güvenli yapılar, yaşanabilir mahalleler, sosyal donatı alanları ve en önemlisi vatandaşın rızasıyla hayata geçen bir süreçtir. Bu noktada şunun altını net bir şekilde çizmek istiyorum: Müteahhitleri sürecin karşısında değil, merkezinde görüyoruz. Buca'nın geleceği ne tek başına belediyenin ne de tek başına sektörün omuzlarında… Bu gelecek birlikte kurulacak. Buca'yı birlikte dönüştüreceğimiz günlerin yakın olduğuna yürekten inanıyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Görkem Duman, Güncel, Son Dakika



    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
