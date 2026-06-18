Buca Belediyesi'nin Kepçe Operatörü Ayça Aydoğdu: "İnandığımızda Başaramayacağımız Hiçbir Şey Yok"

(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin kepçe operatörü Ayça Aydoğdu, sahada fark yaratıyor. Hikayesiyle kadınlara cesaret veren Aydoğdu, "Kendimize inandığımızda başaramayacağımız hiçbir şey yok" dedi.

Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde kepçe operatörü olarak görev yapan Ayça Aydoğdu, mesleğine duyduğu tutkuyu azimle birleştirerek hayalini gerçeğe dönüştürdü. Uzun yıllardır iş makinesi operatörü olmayı hedeflediğini belirten Aydoğdu, bu mesleği seçmesinde en büyük motivasyonun hayallerinin peşinden gitmek olduğunu söyledi. Görevini severek yaptığını ifade eden Aydoğdu, "Çok uzun yıllardır bu işi yapmak istiyordum. Bugün sevdiğim mesleği icra ediyor olmak benim için büyük mutluluk. İnsan istediği ve emek verdiği sürece hedeflerine ulaşabiliyor" diye konuştu.

Kadınların yaşamın her alanında daha görünür olmasının önemine vurgu yapan Aydoğdu, "Kendimize inandığımızda başaramayacağımız hiçbir şey yok. Tüm kadınların hayallerinin peşinden gitmelerini ve kendi güçlerinin farkına varmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mesai arkadaşları da Aydoğdu'nun çalışma disiplini ve işine gösterdiği özenle sahadaki çalışmalara önemli katkı sunduğunu dile getirdi.