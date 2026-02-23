Buca'da Memurlar İş Bıraktı - Son Dakika
Buca'da Memurlar İş Bıraktı

Buca\'da Memurlar İş Bıraktı
23.02.2026 14:11
Buca Belediyesi memurları, geriye dönük TİS haklarını almadıkları için iş bırakma eylemi başlattı.

İZMİR'in Buca ilçesinde belediye bünyesinde çalışan memurlar geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

Buca Belediyesi'nde görev alan Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube'ye bağlı memurlar, geriye dönük TİS haklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı. Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, belediye önünde bir araya gelen memurlar adına yaptığı açıklamada, "2024 ve 2025 yılına ait eğitim yardımları ödenmemiştir. Arazi tazminatlarımız ödenmemiştir. 2025 yılı performans ücretlerimiz ödenmemiştir. ve en önemlisi, 7 aydır Toplu İş Sözleşmesi ücretlerimiz ödenmemiştir. 7 aydır süren bu durum artık bir gecikme değildir; açık bir hak ihlalidir. Daha önce takvimler açıklandı, sözler verildi, ödeme tarihleri duyuruldu. Ancak verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bu nedenle artık yeni bir takvim talep etmiyoruz. Yeni bir vaat duymak istemiyoruz. Somut ve derhal ödeme istiyoruz" diye konuştu.

'BİZLER ÇÖZÜMDEN YANAYIZ'

Hükenek, "Toplu sözleşme ile güvence altına alınmış haklarımızın ödenmesi bir tercih değil, bir yükümlülüktür. Ekonomik gerekçeler ya da bütçe mazeretleri, kamu emekçisinin alın terini ertelemenin bahanesi olamaz. Verilen sözlerin tutulmaması kurumsal güveni zedelemektedir. Bizler çözümden yanayız. Ancak bu belirsizlik ve oyalama hali artık kabul edilebilir değildir. 7 aydır bekliyoruz. Artık beklemek değil, hakkımızı almak istiyoruz" dedi.

'ÖDEMELER DERHAL VE EKSİKSİZ YAPILMALIDIR'

Tüm Yerel Sen 2 Nolu Şube Başkanı Murat Bekar ise "İdare gereksiz ve şatafatlı harcamalar yaparken, işçi ve memur emekçilerinin alın teri olan ödemeleri yapmamaktadır. Tasarruf söz konusu olduğunda sıra hep emekçiye gelmektedir. Bu kabul edilemez. Bugün ev kirasını ödeyemeyen, banka kredisi yüzünden icralık olan, geçim sıkıntısı nedeniyle borç batağına sürüklenen arkadaşlarımız vardır. Belediyeyi ayakta tutan çalışanların bu hale düşürülmesi büyük bir sorumsuzluktur. Kaynakların nerelere harcandığı ortadayken, emekçinin hakkının görmezden gelinmesini kamu vicdanına ve Buca halkının takdirine bırakıyoruz. Bizler lütuf değil, hakkımız olanı istiyoruz. Ödemeler derhal ve eksiksiz yapılmalıdır. Aksi halde doğacak her türlü demokratik hak arama mücadelesinin sorumluluğu idareye aittir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Buca Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, İzmir, Buca, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca'da Memurlar İş Bıraktı - Son Dakika

SON DAKİKA: Buca'da Memurlar İş Bıraktı - Son Dakika
