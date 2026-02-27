Buca'da Ramazan Dayanışması Büyüyor - Son Dakika
Buca'da Ramazan Dayanışması Büyüyor

27.02.2026 15:51  Güncelleme: 17:32
Buca'daki Hayme Hatun Anaokulu öğrencileri, evlerinden getirdikleri erzaklarla ihtiyaç sahipleri için yardım kolileri hazırladı. Buca Belediyesi destek vererek bu kolilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağladı.

(İZMİR) - Buca'da dayanışma kültürü bu kez anaokulu sıralarından yükseldi. Hayme Hatun Anaokulu öğrencileri, evlerinden getirdikleri erzaklarla ihtiyaç sahipleri için yardım kolileri hazırladı. Buca Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri de miniklere koli hazırlama sürecinde destek verdi; ortaya çıkan iyilik zinciri, belediyenin kendi hazırladığı yardım kolileriyle birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Ramazan ayının manevi ruhu Buca'da bir kez daha hayat buldu. Hayme Hatun Anaokulu öğrencileri, aileleriyle birlikte seçip okula getirdikleri temel gıda ürünlerini, belediye personelinin rehberliğinde ihtiyaç sahipleri için tek tek kolilere yerleştirdi. Miniklerin hazırladığı koliler, belediyenin düzenli sosyal yardım çalışmaları kapsamında dağıtılan kolilerle birleştirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Böylece hem çocukların katkısı büyütüldü hem de kentteki dayanışma ağı güçlendirildi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçede dayanışmayı büyütmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Paylaşmayı öğrenen çocuklar, yarının vicdanlı ve adil toplumunu inşa eder. Minik yavrularımızın evlerinden getirdikleri erzaklarla bu sürece dahil olması hepimiz için çok kıymetli. Biz de belediye olarak onların heyecanına ortak olduk, kolilerini kendi yardımlarımızla birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Dayanışma büyüdükçe Buca güçlenir. Bu güzel dayanışma örneği için tüm velilerimize, öğretmenlerimize ve en önemlisi o güzel kalpli çocuklarımıza teşekkür ediyorum."

