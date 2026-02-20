Buca Belediye Başkanı Duman, İlk İftar Programında Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buca Belediye Başkanı Duman, İlk İftar Programında Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi

20.02.2026 13:52  Güncelleme: 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Şirinyer Düğün Salonu'nda düzenlenen ilk iftar sofrasında vatandaşlarla buluşarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. İftar programı geleneksel etkinliklerle devam etti.

(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Şirinyer Düğün Salonu'nda kurulan ilk iftar sofrasında vatandaşlar ile bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Buca Belediyesi, Şirinyer Düğün Salonu'nda kurduğu ilk iftar sofrasında yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi. İftar programına katılan Belediye Başkanı Görkem Duman, vatandaşlarla selamlaşarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ramazan ayının sadece bir ibadet ayı değil aynı zamanda küskünlüklerin yerini barışa bıraktığı, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zirveye çıktığı bir zaman olduğunu ifade eden Duman, "Ramazan sofrası da paylaştıkça bereketlenir, paylaştıkça gönüller şifa bulur. Bizler de bu ruhu Buca'mızda sonuna kadar yaşatacağız. Değerli komşularım, Buca'da, büyük bir aileyiz. Ramazan boyunca her akşam burada, bu gönül soframızı kurmaya devam edeceğiz. Soframızın bereketi sizlerle paylaştıkça çoğalsın istiyoruz. Bu sofrada sohbetle, muhabbetle ruhumuzu da doyuracağız" diye konuştu.

İftar programı, çocuklar için hazırlanan eğlenceli etkinliklerle başladı. Geleneksel Hacivat-Karagöz gösterisinin ardından minikler sihirbaz şovunu ilgiyle izledi. Ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Program, Ramazan ruhuna uygun olarak ney dinletisi ve sema gösterisi ile devam etti. Ayrıca vatandaşlara macun, şerbet ve patlamış mısır ikram edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Görkem Duman, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Duman, İlk İftar Programında Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Gümüşhane’de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:36
Olay adam Rafa Silva Benfica’yı da karıştırdı
Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 16:20:47. #7.11#
SON DAKİKA: Buca Belediye Başkanı Duman, İlk İftar Programında Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.