Buca Belediye Başkanı Duman, İlk İftar Programında Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi

(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Şirinyer Düğün Salonu'nda kurulan ilk iftar sofrasında vatandaşlar ile bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Buca Belediyesi, Şirinyer Düğün Salonu'nda kurduğu ilk iftar sofrasında yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi. İftar programına katılan Belediye Başkanı Görkem Duman, vatandaşlarla selamlaşarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ramazan ayının sadece bir ibadet ayı değil aynı zamanda küskünlüklerin yerini barışa bıraktığı, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zirveye çıktığı bir zaman olduğunu ifade eden Duman, "Ramazan sofrası da paylaştıkça bereketlenir, paylaştıkça gönüller şifa bulur. Bizler de bu ruhu Buca'mızda sonuna kadar yaşatacağız. Değerli komşularım, Buca'da, büyük bir aileyiz. Ramazan boyunca her akşam burada, bu gönül soframızı kurmaya devam edeceğiz. Soframızın bereketi sizlerle paylaştıkça çoğalsın istiyoruz. Bu sofrada sohbetle, muhabbetle ruhumuzu da doyuracağız" diye konuştu.

İftar programı, çocuklar için hazırlanan eğlenceli etkinliklerle başladı. Geleneksel Hacivat-Karagöz gösterisinin ardından minikler sihirbaz şovunu ilgiyle izledi. Ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Program, Ramazan ruhuna uygun olarak ney dinletisi ve sema gösterisi ile devam etti. Ayrıca vatandaşlara macun, şerbet ve patlamış mısır ikram edildi.