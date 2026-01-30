Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Gece Boyunca Sahadaydı - Son Dakika
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Gece Boyunca Sahadaydı

30.01.2026 14:04  Güncelleme: 15:50
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, metrekareye 80 kilogram yağış düşmesi sonucu yaşanan sıkıntıları gidermek için sabaha kadar sahada çalıştı. Duman, mağdur olan vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaçlarını dinledi ve belediye ekipleriyle çözüm üretmek için hızlıca harekete geçti.

(İZMİR) - Metrekareye 80 kilogram yağışın düştüğü Buca'da hayatı normale döndürmek için gece boyunca sahadaki ekibiyle çalışan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Bucalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Her türlü ihtiyaç ve talebinizde yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum" dedi.

Dün akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış ve fırtına, Buca'da olumsuz durumların yaşanmasına neden oldu. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yağış nedeni ile yaşanan sıkıntıları yerinde incelemek ve çözüm süreçlerini hızlandırmak amacıyla sabah erken saatlere kadar ekipleriyle birlikte sahada mesai yaptı. Öncelikle Afet İşleri Koordinasyon Merkezi'nde ilgili müdürlükler ile bir araya gelen Belediye Başkanı Görkem Duman, ardından çözüm bekleyen noktalara müdahale etmek için sahaya indi.

İlk çalışma Yıldız Mahallesi'nde oldu

Çalışmalarına Yıldız Mahallesi'nden başlayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, burada evleri su basan aile ile bir araya geldi. Evde incelemede bulunan Duman, gerekli çalışmanın başlatılması için hızla ekiplerini koordine etti. Daha sonra belediye ekipleri tarafından çalışmaların sürdürüldüğü diğer noktalara ziyaretler gerçekleştiren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sabah erken saatlere dek mesaisini sürdürdü.

"İlk andan itibaren sahada olduk"

Vatandaş mağduriyetlerinin kısa sürede giderilmesi için tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Çok kısa bir sürede metrekareye 60-80 kilogram arasında yağışın düştüğü olağanüstü bir durum yaşadık. İlçemiz de bu yağışlardan olumsuz etkilendi. Yağışların başladığı ilk andan itibaren Buca Belediyesi olarak sahada bulunduk. Öncelikle birim müdürlerimiz ile birlikte Afet Koordinasyon Merkezimizde bir araya gelerek süreci değerlendirdik. Ardından ekiplerimizle sahaya inerek ihtiyaç duyulan noktalara tek tek müdahale ettik. Vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetleri en aza indirmek ve hayatın normale dönmesini sağlamak için tüm birimlerimizle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yağıştan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her türlü ihtiyaç ve talebinizde yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.