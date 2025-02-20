İzmir'in Buca ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla yaralayarak kaçan şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Göksu Mahallesi 687/1 Sokak'ta buluşan F.D. (20) ile E.K. (18) arasında tartışma çıktı.
Tartışma esnasında F.D, silahla E.K'ya ateş ederek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan E.K, sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, F.D'nin Torbalı'da bir evde saklandığını belirledi.
Ekipler, şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Buca'da Silahlı Yaralama: Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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