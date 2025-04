Buca'da Sokak Hayvanlarına 7 Bin Üstü Bakım ve Tedavi

(İZMİR) - Buca Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde son bir yılda 7 bini aşkın hayvanın bakım ve tedavisi yapıldı. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, "Tüm hayvanların yaşam hakkına saygı duymaktan daha fazlasını yapabilmek adına uzman kadromuz ile çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz" dedi.

Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, ilçede yaşayan can dostlarının sağlığı, barınması ve yuva sahibi olması için çalışmalarını sürdürüyor. Tam donanımlı bakım üniteleri, kedi kısırlaştırma ünitesi, hayvan ambulansı, acil müdahale ve röntgen odalarıyla hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde son bir yıllık süreçte 7 bin 312 can dostunun bakım ve tedavisi yapıldı. 3 bin 917 can dostu kısırlaştırılırken vatandaşlardan gelen 15 bin 705 talep çözüme kavuşturuldu.

Kısırlaştırılan hayvanlara iç-dış parazit ve kuduz aşılaması yapılarak sokaklarda sağlıklı yaşam sürmeleri hedeflendi. Öte yandan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın sahiplendirme çağrısının ardından merkezde bulunan yüzlerce sokak canı yeni bir yuvaya kavuşturuldu.

"Çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz"

Kent merkezi ve kırsal ayrımı yapmadan ilçenin sessiz sakinlerinin sağlığı ve bakımı için vatandaşlarla iş birliği halinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Tüm hayvanların yaşam hakkına saygı duymaktan daha fazlasını yapabilmek adına uzman kadromuz ile çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. Tedavi, bakım, aşılama gibi temel hizmetlerimizin yanı sıra can dostlarımızı sıcak bir yuvaya kavuşturmak öncelikli hedeflerimiz arasında" diye konuştu.