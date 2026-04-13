Buca'da Kaybolan Yaşlı Kadını Taksi Şoförü Ücretsiz Eve Ulaştırdı

İzmir'in Buca ilçesinde, yeni taşındığı evden ilaçlarını almak için dışarı çıkan 76 yaşındaki bir kadın, dönüşte yolunu kaybederek panik yaşadı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark edip bir taksiyi durdurarak yardım istedi. Taksi şoförü Volkan Gökbaş, kadını sakinleştirip hiçbir ücret talep etmeden aracına aldı ve onu güvenli bir şekilde evine ulaştırarak ailesine teslim etti.

Olay sonrasında, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası, Gökbaş'ı plaketle ödüllendirdi. Gökbaş, bu durumu 'Allah'ın karşıma çıkardığı bir fırsat' olarak nitelendirip, kadının dualarını hayatını kaybeden bir meslektaşına adadığını belirtti. Odanın Genel Sekreteri Mesut Yılmaz ise, topluma destek olmanın öncelikli amaçları olduğunu vurgulayarak Gökbaş'a teşekkür etti.