Buca'da Kaybolan Yaşlı Kadını Taksi Şoförü Ücretsiz Eve Ulaştırdı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buca'da Kaybolan Yaşlı Kadını Taksi Şoförü Ücretsiz Eve Ulaştırdı

13.04.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde 76 yaşındaki bir kadına yardım eden taksi şoförü Volkan Gökbaş, ücreti almadan kadını evine güvenle ulaştırdı. Olayın ardından Gökbaş, Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından plaketle ödüllendirildi.

İzmir'in Buca ilçesinde, yeni taşındığı evden ilaçlarını almak için dışarı çıkan 76 yaşındaki bir kadın, dönüşte yolunu kaybederek panik yaşadı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark edip bir taksiyi durdurarak yardım istedi. Taksi şoförü Volkan Gökbaş, kadını sakinleştirip hiçbir ücret talep etmeden aracına aldı ve onu güvenli bir şekilde evine ulaştırarak ailesine teslim etti.

Olay sonrasında, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası, Gökbaş'ı plaketle ödüllendirdi. Gökbaş, bu durumu 'Allah'ın karşıma çıkardığı bir fırsat' olarak nitelendirip, kadının dualarını hayatını kaybeden bir meslektaşına adadığını belirtti. Odanın Genel Sekreteri Mesut Yılmaz ise, topluma destek olmanın öncelikli amaçları olduğunu vurgulayarak Gökbaş'a teşekkür etti.

Yerel Haberler, Güncel, İzmir, Buca, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 17:32:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.