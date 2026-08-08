Buca'da Yangın Kontrol Altına Alındı
İzmir Buca'daki sünger deposunda çıkan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Buca ilçesinde sünger deposu olarak da kullanılan eski süngerlerin işlendiği 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Binada büyük çaplı hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Buca'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?