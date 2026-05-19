Buca'da 19 Mayıs coşkusu: 'Atam İzindeyiz'

19.05.2026 10:19  Güncelleme: 11:15
(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin 19 Mayıs etkinliklerinde yüzlerce kişi bayram coşkusunu bir arada yaşadı. Harmandalı, zeybek ve gençlerin sahne performanslarıyla renklenen kutlamada "Atam İzindeyiz" yazısı oluşturuldu. Başkan Görkem Duman, "107 yıldır Bandırma Vapuru'ndayız ve o vapur hala yol alıyor" dedi.

Buca'da 19 Mayıs kutlamaları renkli ve coşkulu görüntülerle başladı. Buca Belediyesi tarafından Yenigün Spor Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, Harmandalı oynandı. Zeybek gösterisi vatandaşlardan büyük alkış aldı. Program kapsamında ayrıca taekwondo, boks ve dans gösterileri gerçekleştirildi. Gençlerin sahnelediği performanslar etkinliğe katılanlara bayram coşkusunu doyasıya yaşattı.

Etkinlikte konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 19 Mayıs'ın bağımsızlık ve gençlik ruhunu taşıyan en önemli tarihlerden biri olduğunu belirterek, "Tam 107 yıl önce bu ülkenin kaderini değiştiren tarih yazıldı. Bir milletin umudu teslim alınmak istenirken, Anadolu'da yeniden bir diriliş başladı. 'Bitti' denilen yerden mücadele doğdu. Karanlığın içine umut, umutsuzluğun içine cesaret düştü. İşte bugün burada, o ruhun izinde bir aradayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin geleceğini gençlere emanet etti. O biliyordu ki bir ülkeyi ayakta tutacak en büyük güç, düşünen, üreten, sorgulayan ve asla vazgeçmeyen gençlerdir. Biz de burada Cumhuriyet'e olan bağlılığımızı, bağımsızlığa olan inancımızı ve bu ülkenin yarınlarına duyduğumuz güveni hep birlikte bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz. Biz, bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mavi gözlerinin ışığında 107 yıldır Bandırma Vapuru'ndayız ve o vapur hala yol alıyor. Cumhuriyet'e inanan gençlerle, vazgeçmeyenlerle, memleketini sevenlerle" diye konuştu.

Etkinliğin sonunda tesiste "Atam İzindeyiz" yazısı oluşturarak Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık mesajı verdi.

Kaynak: ANKA

