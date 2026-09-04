Buca\'daki Farkoh Köşkü dördüncü kuşak torununu ağırladı, Prof. Dr.

(İZMİR) - Buca Belediyesi Kent Belleği Sergisi'ne ev sahipliği yapan Hacı Davut Farkoh Köşkü, yıllar sonra Farkoh'un dördüncü kuşak torunu Prof. Dr. Ioannis Papadopoulos'u ağırladı. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, kent tarihine tanıklık eden yapıların geçmişten geleceğe uzanan aile hikayelerini yaşattığını belirterek, bu tür buluşmaların Buca'nın kültürel mirasının korunması açısından büyük anlam taşıdığını söyledi.

Buca'nın tarihsel mirasını yaşatan Hacı Davut Farkoh Köşkü, bu kez Farkoh ailesinin dördüncü kuşak torununun ziyaretine sahne oldu. Buca Belediyesi Kent Belleği Sergisi'ne ev sahipliği yapan köşkü ziyaret eden Prof. Dr. Ioannis Papadopoulos, atalarının yıllar önce yaşadığı mekana yeniden adım attı. Atalarının yaşamına tanıklık eden köşkü gezen Papadopoulos, ziyaretinin ardından Buca Belediyesi'nin anı defterine duygularını yazdı. Papadopoulos, "Büyük dedem Hacı Davut Farkoh'un eskiden yaşadığı bu yeri ziyaret etmek büyük bir zevkti ve atalarımın burada yaşadığını bilmek çok özel bir duyguydu" ifadelerini kullandı.

"KENT BELLEĞİNİ GELECEĞE TAŞIYORUZ"

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer de, Hacı Davut Farkoh Köşkü'nün Buca'nın tarihsel ve kültürel mirasının önemli parçalarından biri olduğunu belirterek, "Hacı Davut Farkoh Köşkü, Buca'nın tarihine tanıklık eden ve geçmişten bugüne önemli hikayeler taşıyan değerli bir miras. Dört kuşak sonra bir aile ferdinin atalarının yaşadığı bu köşkü yeniden ziyaret etmesi, kent belleğinin ne kadar güçlü ve canlı olduğunu gösteriyor. Biz de Buca'nın tarihini, kültürel mirasını ve bu mirasa hayat veren hikayeleri koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.