Buca’daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir Buca'da çıkan orman yangını 4,5 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı, soğutma sürüyor.
KONTROL ALTINDA
İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınında alevler, havadan ve karadan 4,5 saatlik müdahale sonucu saat 17.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
Kaynak: DHA
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