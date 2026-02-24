"Buca'dan Adıyaman'a Eğitim Desteği" Projesi... MEB Müfredatına Uygun Olarak Hazırlanan Platform Kullanıma Sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Buca'dan Adıyaman'a Eğitim Desteği" Projesi... MEB Müfredatına Uygun Olarak Hazırlanan Platform Kullanıma Sunuldu

24.02.2026 12:19  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi ve İzmir Buca Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje sayesinde, tüm öğrenciler MEB müfredatına uygun eğitim materyallerine ücretsiz erişim sağlayabilecek.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi ile İzmir Buca Belediyesi iş birliğiyle yürütülen "Buca'dan Adıyaman'a Eğitim Desteği" projesi kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki tüm öğrenciler, MEB müfredatına uygun olarak hazırlanan platformdan ücretsiz yararlanabilecek.

"Buca'dan Adıyaman'a Eğitim Desteği" projesi kapsamında MEB müfredatına uygun olarak hazırlanan ders içerikleri; 4K ses ve görüntü kalitesinde konu anlatım videoları, canlı dersler, 300 bin yeni nesil sorunun yer aldığı kapsamlı soru havuzu, LGS, YKS ve KPSS'ye yönelik içerikler, online deneme sınavları ile öğrencilerin kullanımına sunuldu."

Öğrenciler, 'https://dijitaldershane.buca.bel.tr' adresi üzerinden kayıt yaptırarak günün her saatinde telefon, tablet veya bilgisayar aracılığıyla sisteme erişebilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, eğitimin kentin yeniden ayağa kalkma sürecindeki en önemli alanlardan biri olduğunu vurgulayarak, Adıyamanlı gençlerin akademik başarılarını destekleyecek projelerin artarak devam edeceğini belirtti.

Tutdere, "Buca Belediyesi ile el ele vererek 'Buca'dan Adıyaman'a Eğitim Desteği' projesini hayata geçirdik. Amacımız, evlatlarımızın en iyi şartlarda eğitime ulaşmasıdır. MEB müfredatına uygun, canlı derslerle desteklenen bu platformu tüm öğrencilerimizin kullanımına ücretsiz sunuyoruz. Bu değerli dayanışma için Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Adıyaman Belediyesi, Buca Belediyesi, Eğitim Desteği, Adıyaman, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Buca'dan Adıyaman'a Eğitim Desteği' Projesi... MEB Müfredatına Uygun Olarak Hazırlanan Platform Kullanıma Sunuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
ABD’nin dev uçak gemisi Türkiye’nin yanı başında ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Maliki’den Trump’a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim Maliki'den Trump'a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim
Kan donduran olay Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir

14:47
Usta oyuncu Ali Tutal’a büyük vefasızlık
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık
14:35
Fenerbahçe’de 4 futbolcudan kötü haber Sakatlık durumları belli oldu
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
13:52
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzecek
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
13:13
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 15:16:18. #7.13#
SON DAKİKA: "Buca'dan Adıyaman'a Eğitim Desteği" Projesi... MEB Müfredatına Uygun Olarak Hazırlanan Platform Kullanıma Sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.