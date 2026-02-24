"Buca'dan Adıyaman'a Eğitim Desteği" Projesi... MEB Müfredatına Uygun Olarak Hazırlanan Platform Kullanıma Sunuldu

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi ile İzmir Buca Belediyesi iş birliğiyle yürütülen "Buca'dan Adıyaman'a Eğitim Desteği" projesi kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki tüm öğrenciler, MEB müfredatına uygun olarak hazırlanan platformdan ücretsiz yararlanabilecek.

"Buca'dan Adıyaman'a Eğitim Desteği" projesi kapsamında MEB müfredatına uygun olarak hazırlanan ders içerikleri; 4K ses ve görüntü kalitesinde konu anlatım videoları, canlı dersler, 300 bin yeni nesil sorunun yer aldığı kapsamlı soru havuzu, LGS, YKS ve KPSS'ye yönelik içerikler, online deneme sınavları ile öğrencilerin kullanımına sunuldu."

Öğrenciler, 'https://dijitaldershane.buca.bel.tr' adresi üzerinden kayıt yaptırarak günün her saatinde telefon, tablet veya bilgisayar aracılığıyla sisteme erişebilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, eğitimin kentin yeniden ayağa kalkma sürecindeki en önemli alanlardan biri olduğunu vurgulayarak, Adıyamanlı gençlerin akademik başarılarını destekleyecek projelerin artarak devam edeceğini belirtti.

Tutdere, "Buca Belediyesi ile el ele vererek 'Buca'dan Adıyaman'a Eğitim Desteği' projesini hayata geçirdik. Amacımız, evlatlarımızın en iyi şartlarda eğitime ulaşmasıdır. MEB müfredatına uygun, canlı derslerle desteklenen bu platformu tüm öğrencilerimizin kullanımına ücretsiz sunuyoruz. Bu değerli dayanışma için Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.