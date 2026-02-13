Buca'dan Doğanşehir'e Dijital Eğitim Desteği - Son Dakika
Buca'dan Doğanşehir'e Dijital Eğitim Desteği

13.02.2026 16:14
Buca Belediyesi, Dijital Dershane platformunu Doğanşehirli öğrencilere sunarak eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor.

İzmir'in Buca Belediyesi ile Malatya'nın Doğanşehir Belediyesince imzalanan protokol kapsamında Buca Belediyesinin eğitim platformu "Dijital Dershane"yi Doğanşehirli öğrenciler kullanabilecek.

Doğanşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek amacıyla iki belediye iş birliği yaptı.

Buca Belediyesinin yeni nesil eğitim platformu Dijital Dershane, Doğanşehirli öğrencilerin kullanımına sunulacak.

Okul öncesinden lise mezunlarına kadar geniş bir yaş grubuna hitap eden platformda, öğrenciler MEB müfredatıyla tam uyumlu içeriklere ulaşabilecek.

Platformda alanında uzman eğitmenlerden yüksek çözünürlüklü ders videoları, geniş soru havuzu, 300 binden fazla yeni nesil soru ile pratik yapma imkanı, LGS, YKS ve KPSS'ye hazırlık setleri ile deneme sınavları yer alıyor. Ayrıca canlı ders eşliğinde etkileşimli öğrenme imkanı bulunuyor.

Ücretsiz eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerle veliler, https://dijitaldershane.buca.bel.tr adresi üzerinden hızlıca kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, protokolle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimde geri kalmaması ve en iyi imkanlarla sınavlara hazırlanması için Buca Belediyemiz ile bu önemli projeyi hayata geçirdik. Dijital Dershane sayesinde öğrencilerimiz istedikleri zaman telefon, tablet veya bilgisayarlarından derslerine ulaşabilecekler. Buca Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

