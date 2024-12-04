Buca'dan Engelli Bireyler İçin Farkındalık Etkinliği

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(İZMİR)- Dayanışma ve sevgi ile tüm engellerin aşılabileceğini söyleyen Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, "Buca'da yaşayan her bir hemşehrimizin sosyal hayatta daha aktif rol almasını sağlamak amacıyla hizmetlerimize devam ediyoruz" dedi.

Buca Belediyesi, Dünya Engelliler Günü'nde, Temiz Kalpler Down Sendromu Derneği ve Buca Engelliler Derneği iş birliği ile Çocuk ve Yetişkin Engelli Eğitim Merkezi'nde farkındalık etkinliği düzenledi.

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, dayanışma ve sevgi ile tüm engellerin aşılabileceğini belirterek, "Yerel yönetimler olarak engelli bireylerin daha iyi bir hayat sürmesi için üzerimize büyük sorumluluk düştüğünün bilincindeyiz. Çünkü her birey, yaşamın sunduğu fırsatları, güzellikleri eşit şekilde deneyimleme hakkına sahiptir. Unutmayalım ki, bu toplumda hepimiz farklılıklarımızla bir bütünüz ve bu farklılıklar, yaşamın güzelliklerini oluşturuyor. Birbirimize karşı anlayış ve saygıyla yaklaşarak dayanışmamızı güçlendirebiliriz. Biz Buca Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızda bu anlayış doğrultusunda hareket ediyoruz" diye konuştu.

Dans gösterileri büyük beğeni aldı

Katılımcıların keyifli bir gün yaşadığı etkinliğin en renkli anları Engelli Eğitim Merkezi kursiyerlerinin gerçekleştirdiği dans gösterileri oldu. Valsten halk oyunlarına renkli bir yelpazede yapılan gösteriler izleyenlerden büyük beğeni aldı. Etkinliğin sonunda ise engelli bireylerin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergi ziyarete açıldı.