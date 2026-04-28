Buca Metrosu'nda çalışmalar sürüyor, kredi onayı bekleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Metrosu projesinin durduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, tünel açma makineleri ve istasyon inşaatlarındaki çalışmaların sürdüğü vurgulandı. Projenin devamı için gerekli kredi anlaşmalarının yapıldığı ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayının beklendiği ifade edildi. Belediye, her koşulda projeyi tamamlayacaklarını ve İzmirlilere konforlu ulaşım sağlayacaklarını duyurdu.